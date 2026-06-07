Visas américains refusés aux officiels du football iranien

Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA, attendue avec impatience par le monde entier et faisant battre des millions de cœurs. Cependant, juste avant la grande fête du football de cette année, un événement inattendu a suscité de sérieuses discussions à l'intersection du sport et de la politique sur la scène internationale. Le prestigieux The New York Times a rapporté que, selon les dernières informations officielles, Mehdi Taj, président de la Fédération iranienne de football (FFIRI), et plusieurs autres hauts responsables ne pourront pas assister au tournoi qui commence le 11 juin. La raison est que le gouvernement américain a refusé de leur délivrer des visas d'entrée.

Le problème est que le président de la fédération, Mehdi Taj, a auparavant servi comme officier dans le Corps des Gardiens de la Révolution islamique. En raison de convictions politiques et de mesures de sécurité, des visas ont été refusés non seulement à lui, mais à tout un groupe important de la direction du football iranien.

Feu vert pour les officiels et joueurs n'ayant pas obtenu de visas

Le statut général des officiels et des membres de l'équipe dont les demandes de visa ont été rejetées par l'ambassade des États-Unis, les obligeant à suivre le tournoi depuis leur domicile, est reflété dans le tableau spécial intégré suivant :

Nom complet et affiliation à l'équipe Poste dans l'organisation du football iranien Décision officielle concernant le visa Mehdi Taj Président de la Fédération iranienne de football (ancien militaire) Refusé Mehdi Kharati Directeur exécutif de la Fédération de football Refusé Hedayat Mombini Secrétaire général de l'organisation Refusé Mohsen Motamedkia Directeur du département des médias de la Fédération Refusé Équipe nationale d'Iran Joueurs et personnel de soutien assigné Approuvé (Visa délivré)

Commentant cette décision, la partie américaine a fermement souligné qu'elle ne permettrait absolument pas aux 'groupes terroristes et à leurs représentants d'exploiter les failles du système pour entrer clandestinement sur le territoire des États-Unis', affirmant que les mesures de sécurité sont la priorité absolue.

Plainte de l'Iran auprès de la FIFA et calendrier du tournoi

Suite à cette décision tranchante, l'Iran n'est pas resté silencieux et a accusé Washington de politiser le sport et de pratiquer la discrimination. Les représentants de Téhéran ont appelé la FIFA à intervenir immédiatement et à rétablir la justice. Selon la direction du football iranien, les officiels sportifs et les conseillers techniques sont 'une partie intégrante et indivisible de toute équipe nationale', et leur absence pourrait affecter négativement le moral de l'équipe.

Rappelons que la Coupe du Monde de cette année est co-organisée par trois grands pays d'Amérique du Nord : les États-Unis, le Canada et le Mexique. Dans un tournoi qui s'annonce riche en matchs intenses, l'équipe nationale d'Iran disputera son premier match le 15 juin à Los Angeles .

Commentaire de Zamin : En fait, en mars de cette année, le gouvernement iranien avait déçu de nombreux supporters en annonçant qu'il n'enverrait pas l'équipe nationale à la Coupe du Monde aux États-Unis en raison de tensions politiques. Plus tard, cette décision a été inversée, permettant aux joueurs de participer, ce qui a été une grande joie pour les fans de football. Maintenant, bien que les joueurs y aillent, une grande partie de la direction et du staff technique derrière eux restent sans visa. Quoi qu'il en soit, le football est un ambassadeur de paix et d'amitié. Nous espérons que les matchs sur le terrain se dérouleront selon des principes sportifs purs et que les désaccords politiques n'ombrageront pas le beau jeu. Nous souhaitons aux footballeurs iraniens une participation digne même sous une telle pression psychologique !

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