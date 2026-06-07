Perez et Riquelme s'affrontent pour la direction du club

L'élection à la présidence du Real Madrid a lieu aujourd'hui.

Deux candidats s'affrontent lors du vote — Florentino Perez et Enrique Riquelme . Pendant la campagne électorale, les deux candidats ont annoncé leurs grands projets pour l'avenir du club.

Florentino Perez a révélé qu'il prévoit de nommer Jose Mourinho entraîneur principal s'il remporte l'élection.

Il a également promis de renforcer l'effectif en recrutant des joueurs tels que Michael Olise et Vitinha.

Enrique Riquelme a indiqué qu'il ferait venir Jurgen Klopp comme entraîneur principal s'il gagnait l'élection.

Son programme prévoit également de renforcer la ligne d'attaque avec Erling Haaland .

Il est à noter que Florentino Perez n'a pas fait face à une pression aussi forte lors des élections précédentes.

On dit que les deux dernières années sans trophée de l'équipe, la démission de Xabi Alonso, l'atmosphère interne du club et les désaccords entre les joueurs ont affecté sa réputation auprès des supporters.

Les résultats finals de l'élection devraient être annoncés demain.