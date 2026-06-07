Comment Yamal a-t-il réagi au gain du Ballon d’Or par Dembélé ?

Lamine Yamal, l'une des jeunes étoiles les plus brillantes et prometteuses du football mondial et ailier magique du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, a récemment partagé ses souvenirs entourant la récompense individuelle la plus prestigieuse du sport dans une interview. Le footballeur talentueux a parlé ouvertement et sincèrement pour la première fois de ce qu'il ressentait intérieurement lors du moment historique où son ancien coéquipier, qui représente actuellement le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a remporté le Ballon d'Or 2025. Bien que beaucoup s'attendaient à ce que le prix principal revienne à Yamal, le jeune talent éclatant a dû se contenter de la deuxième place selon les résultats du vote.

Vous pouvez découvrir en détail cet événement historique, les sentiments intérieurs de Lamine Yamal et la relation amicale entre les deux étoiles grâce au tableau spécialement intégré ci-dessous :

RÉSULTATS DU BALLON D’OR 2025 ET RÉACTIONS DES STARS

Star du football Statut au Ballon d’Or 2025 Pensées de Lamine Yamal sur ce résultat Ousmane Dembélé Vainqueur

(Lauréat) « Je suis très heureux pour Ousmane. Notre relation est excellente, et cela s'est clairement vu lors de la cérémonie à Dubaï. » Lamine Yamal 2e place

(Dauphin) « Pour être honnête, je pensais gagner le prix moi-même. Cependant, cet événement a grandement aidé ma croissance personnelle et ma maturité. »

Yamal a souligné qu'en raison de son jeune âge à l'époque, il n'avait peut-être pas pleinement réalisé la vraie valeur et la responsabilité de cette prestigieuse récompense.

Grandes leçons tirées de la défaite et véritable amitié

La star éclatante du FC Barcelone n'a pas caché que beaucoup de choses dans sa vie et sa vision du monde ont changé pour le mieux après cet événement, ce qui l'a rendu mentalement plus fort. Le plus important est que la concurrence sur le terrain n'a pas ombragé leur relation humaine. Lamine Yamal et Ousmane Dembélé communiquent toujours régulièrement. « Il m'a même envoyé un message il y a quelques jours pour prendre de mes nouvelles », a ajouté Yamal.

Commentaire de Zamin : Malgré son jeune âge, la capacité de Lamine Yamal à reconnaître sa défaite et à en tirer les bonnes conclusions montre qu'il est non seulement un footballeur talentueux, mais aussi une personne de grand caractère. Terminer deuxième derrière une star expérimentée comme Dembélé pour le Ballon d'Or mondialement reconnu est en réalité une immense victoire pour un jeune homme de 18-19 ans. L'humilité de Yamal et le grand respect qu'il porte à son ancien coéquipier sont louables. Sans doute, un tel environnement interne correct et un travail acharné conduiront finalement Lamine Yamal au sommet olympique, et il soulèvera ce ballon d'or au-dessus de sa tête à de nombreuses reprises. Nous souhaitons au jeune talent de nouvelles victoires dans les saisons à venir !

Suivez toujours avec nous sur les pages de Zamin les intrigues les plus captivantes du football européen, les journaux intimes des lauréats du Ballon d'Or et les nouvelles victoires de Lamine Yamal !