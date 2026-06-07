Alexander Zverev surmonte ses peurs : Victoire historique à Roland Garros

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Alexander Zverev surmonte ses peurs : Victoire historique à Roland Garros

Le "lourd fardeau" de Boris Becker a enfin été levé : Alexander Zverev a fait du tournoi de Roland Garros son véritable terrain de jeu. La presse internationale rend hommage au guerrier allemand et à son digne adversaire. Alexander Zverev a remporté son premier titre du Grand Chelem en battant Flavio Cobolli lors d'une finale palpitante dimanche. Selon Goal.com rapporte .

L'Equipe a souligné que l'attente de 89 ans pour un champion allemand était terminée : "Après l'élimination de Jannik Sinner au deuxième tour, Zverev était considéré comme le grand favori et il a pleinement justifié ces espoirs pendant deux semaines." Le Figaro a écrit qu'après une finale nerveuse, Alexander Zverev a surmonté ses peurs intérieures pour obtenir cette victoire tant attendue.

Le journal italien La Gazzetta dello Sport a également salué le compatriote vaincu : "Un Cobolli magnifique n'a pas suffi ; Roland Garros appartient à Zverev ! Flavio l'a poussé jusqu'au cinquième set, mais a fini par céder. Sascha a terminé le match en larmes et a étreint Flavio Cobolli, l'un de ses amis les plus proches sur le circuit."

Le journal espagnol AS a reconnu les années de travail acharné de Zverev : "Enfin champion ! Le dicton 'Il n'est jamais trop tard' s'est vérifié. Alexander Zverev a comblé la plus grande lacune de sa brillante carrière et est devenu vainqueur d'un Grand Chelem." Marca a noté qu'il avait rejoint le rang des légendes du tennis et mis fin aux doutes de compatriotes comme Boris Becker.

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Nodirbek Razzokov
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