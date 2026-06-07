Les élections intenses et historiques pour la présidence du Real Madrid sont terminées. Le leader de longue date et légendaire du club, le prestigieux dirigeant de 79 ans Florentino Pérez, a été élu à ce haut poste une fois de plus. Selon les résultats, Pérez a obtenu 64,1 % des voix, laissant loin derrière son jeune et ambitieux rival Enrique Riquelme. Avec cette victoire, il a obtenu le droit de diriger le "Club Royal" jusqu'en 2030 et d'établir une nouvelle ère de grandeur.

Immédiatement après sa victoire électorale, Pérez a tenu sa promesse la plus sensationnelle. José Mourinho, l'un des entraîneurs les plus puissants de l'histoire du club, est officiellement de retour au Santiago Bernabéu. De plus, le superclub madrilène est sur le point de bouleverser le marché des transferts.

Vous pouvez prendre connaissance en détail des nouveaux plans tactiques et des cibles de transfert des "Merengues" grâce au tableau spécial intégré suivant :

LA NOUVELLE ÈRE DU REAL MADRID ET LES CIBLES DE TRANSFERT

La nouvelle direction et l'entraîneur du club Transferts défensifs à venir Transfert blockbuster prévu pour l'attaque Président : Florentino Pérez

(Réélu jusqu'en 2030)



Entraîneur principal : José Mourinho

(Détient un record avec le Real Madrid dans son CV) Ibrahima Konaté — le principal candidat pour renforcer la défense centrale.



Denzel Dumfries — une force qui portera la défense latérale droite à un niveau totalement nouveau. Michael Olise



Le Real Madrid se prépare à offrir une somme astronomique de 150 millions d'euros pour cet ailier magique dans les prochains jours.

Les transferts des deux défenseurs sont actuellement dans leur phase finale et devraient être officiellement annoncés dans les prochaines heures.

Florentino Pérez — Le véritable architecte du "Club Royal"

Il convient de noter que Florentino Pérez a servi comme président du Real Madrid pendant un total de 22,5 ans à ce jour, créant un empire sans égal dans le football mondial. Sous sa direction sage, Madrid a remporté 37 trophées majeurs. Le plus remarquable est que 7 de ces trophées sont la prestigieuse Ligue des Champions de l'UEFA, la couronne du football européen.

Contexte : La victoire renouvelée de Florentino Pérez signifie la continuation de la stabilité et de la grandeur à Madrid. Cependant, la plus grande sensation a été sans doute le retour du "Special One" — José Mourinho. Le monde du football sait très bien quelle puissance émerge lorsque le caractère du spécialiste portugais se combine avec la puissance financière de Pérez. L'acquisition de défenseurs solides comme Konaté et Dumfries, ainsi que d'un ailier comme Olise pour 150 millions d'euros, fera sans doute du Real Madrid une force imparable lors de la nouvelle saison. Pérez a tenu parole ; place maintenant aux batailles sur le terrain ! Les fans sont promis à une saison palpitante.

Restez avec nous sur les pages de Zamin pour suivre toujours les changements révolutionnaires au Real Madrid, les premières interviews de José Mourinho et les derniers détails du transfert de Michael Olise !