Mbappé prédit le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026

La star du Real Madrid et de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a partagé ses prédictions audacieuses pour les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026. L'attaquant, qui a subi une douloureuse défaite en finale au Qatar, s'est dit prêt à démontrer sa domination lors du tournoi qui se tiendra en Amérique du Nord. Selon Goal.com rapporte .

Lors d'une interview éclair avec le créateur de contenu Finn Agostinelli en collaboration avec Sorare, Kylian Mbappé a fait son choix parmi les plus grands footballeurs de notre époque. Dans le débat entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il a choisi la star portugaise, qui est son idole. Selon Mbappé, Ronaldo réussira à marquer plus de buts que Messi en 2026.

Il s'est également exprimé sur les jeunes talents et ses coéquipiers. Bien qu'il ait placé le représentant du Barcelone, Lamine Yamal, au-dessus d'Erling Haaland et de Florian Wirtz, il a prédit que son coéquipier du Real Madrid, Vinicius Junior, serait plus prolifique que Harry Kane. Cependant, dans la sélection finale, il s'est placé sans hésiter devant Cristiano Ronaldo.

Malgré son triplé lors de la finale 2022, Kylian Mbappé, qui a perdu le titre, a admis qu'il ne regardait pas ce match à nouveau. Selon lui, regarder la finale peut réveiller des "démons intérieurs". Le tournoi 2026 devrait entrer dans l'histoire comme la sixième Coupe du Monde pour Messi et Ronaldo.