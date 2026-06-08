Jennifer Lopez deviendra-t-elle fan de Tottenham ? Brett Goldstein explique

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Jennifer Lopez deviendra-t-elle fan de Tottenham ? Brett Goldstein explique

Les mondes d'Hollywood et du nord de Londres sont entrés en collision de manière inattendue : la star de "Ted Lasso", Brett Goldstein, essaie de transformer Jennifer Lopez en fan de Tottenham. Le lauréat d'un Emmy et fervent supporter des "Spurs" a partagé des souvenirs de la légende du club Harry Kane tout en travaillant sur un nouveau projet. Goal.com rapporte .

Lors de la promotion de la nouvelle comédie Netflix "Office Romance", Goldstein a révélé qu'il initiait la chanteuse et actrice au style de vie "COYS" (Come On You Spurs). Interrogé sur sa réussite à recruter sa collègue dans le camp de Tottenham, Goldstein a souligné qu'elle n'avait pas d'autre choix. "Elle n'a pas d'autre option", a déclaré l'acteur à talkSPORT.

L'ancien capitaine du club Harry Kane a également joué un petit rôle caméo dans le film. L'attaquant anglais, qui a rejoint le Bayern Munich en 2023, a laissé une impression positive à toute l'équipe sur le plateau. Goldstein a loué l'attaquant non seulement pour son talent, mais aussi pour ses qualités humaines : "Harry Kane n'est pas seulement un grand footballeur, mais l'une des personnes au cœur le plus pur que j'aie jamais rencontrées."

Jennifer Lopez elle-même a exprimé sa satisfaction quant à la participation du footballeur au film. Selon elle, la scène mettant en vedette le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham a fait rire tout le monde dès la première lecture du scénario. Malgré les inquiétudes des producteurs sur la façon dont le footballeur gérerait le rôle comique, le résultat final a été un succès.

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Nodirbek Razzokov
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