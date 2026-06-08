Cristiano Ronaldo apprend ses feintes célèbres à ses enfants

Cristiano Ronaldo, l'auteur des mouvements les plus célèbres de l'histoire du football, a commencé à enseigner les secrets de son art à la génération suivante. Une vidéo émouvante circulant sur les réseaux sociaux montre la star d'Al-Nassr donnant une séance d'entraînement spéciale à ses enfants dans son jardin. Le clip, filmé par Georgina Rodriguez, a attiré l'attention de millions de fans en peu de temps. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Dans la vidéo, le capitaine de l'équipe nationale du Portugal explique à son fils Mateo comment exécuter la feinte "Ronaldo Chop", devenue sa marque de fabrique. L'attaquant légendaire, évoluant pieds nus sur l'herbe, a accordé une attention particulière à chaque détail, y compris la position du corps et le timing pour tromper l'adversaire. Cela est devenu un véritable manuel sur l'art de tromper l'adversaire, et pas seulement de jouer avec le ballon.

Actuellement, Cristiano Ronaldo se prépare pour la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale du Portugal. Pour le footballeur de 41 ans, ce tournoi sera sa sixième Coupe du Monde. Bien qu'il n'ait pas marqué lors de l'Euro 2024, CR7 reste la figure clé et le capitaine de l'équipe de Roberto Martinez.

L'équipe nationale du Portugal commencera sa campagne de Coupe du Monde le 17 juin par un match contre la RD Congo. Pendant ce temps, les fans continuent d'observer non seulement les actions de Ronaldo sur le terrain, mais aussi la manière dont il transmet son héritage footballistique à ses enfants.