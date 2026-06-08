Le Real Madrid exige que Barcelone soit dépouillée de ses titres

·86·Sport
Le Real Madrid exige que Barcelone soit dépouillée de ses titres

Le Real Madrid a soumis une demande officielle à l'UEFA pour priver Barcelone de ses titres historiques dans le contexte du scandale de corruption lié à l'affaire Negreira. Après une victoire décisive de 65-35 lors des élections présidentielles, Florentino Perez a lancé une attaque virulente contre son rival de toujours. Selon Goal.com rapporte .

Le club madrilène a présenté un rapport spécial de 500 pages au siège de l'UEFA à Nyon. Selon AS, le document contient des preuves d'une influence systématique sur les résultats du championnat espagnol au cours des 20 dernières années. La direction du Real Madrid considère que l'annulation des trophées remportés par Barcelone est la sanction la plus juste.

Florentino Perez a annoncé que les relations diplomatiques entre les deux clubs étaient complètement rompues. Il a souligné que le Real Madrid avait été privé de nombreux points en raison de décisions d'arbitrage biaisées. En particulier, Perez affirme qu'entre 16 et 18 points ont été 'volés' à son équipe lors d'une des saisons précédentes.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, avait auparavant décrit l'affaire Negreira comme l'une des situations les plus graves du football. Bien que l'organisation attende la décision finale de la justice espagnole, le dossier explosif envoyé par le Real Madrid pourrait contraindre l'UEFA à rouvrir les enquêtes.

Real MadridBarceloneUEFAFlorentino PerezAffaire Negreira
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Alyssa Thompson revient sur sa saison inaugurale à ChelseaAlyssa Thompson revient sur sa saison inaugurale à ChelseaAujourd'hui, 15:52Roberto Mancini revient à la tête de l'équipe nationale d'ItalieRoberto Mancini revient à la tête de l'équipe nationale d'ItalieAujourd'hui, 15:37La légende du Real Madrid Jose Mourinho rejoint le staff techniqueLa légende du Real Madrid Jose Mourinho rejoint le staff techniqueAujourd'hui, 15:35De la Fuente Réagit À L'altercation Entre Gavi Et RodriDe la Fuente Réagit À L'altercation Entre Gavi Et RodriAujourd'hui, 15:16Koeman révèle le secret des matchs inhabituels entre les Pays-Bas et l'Ouzbékistan...Koeman révèle le secret des matchs inhabituels entre les Pays-Bas et l'Ouzbékistan...Aujourd'hui, 15:13Qui Mbappe a-t-il désigné comme meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 ?Qui Mbappe a-t-il désigné comme meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 ?Aujourd'hui, 15:03
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)