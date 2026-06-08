Le Real Madrid exige que Barcelone soit dépouillée de ses titres

Le Real Madrid a soumis une demande officielle à l'UEFA pour priver Barcelone de ses titres historiques dans le contexte du scandale de corruption lié à l'affaire Negreira. Après une victoire décisive de 65-35 lors des élections présidentielles, Florentino Perez a lancé une attaque virulente contre son rival de toujours. Selon Goal.com rapporte .

Le club madrilène a présenté un rapport spécial de 500 pages au siège de l'UEFA à Nyon. Selon AS, le document contient des preuves d'une influence systématique sur les résultats du championnat espagnol au cours des 20 dernières années. La direction du Real Madrid considère que l'annulation des trophées remportés par Barcelone est la sanction la plus juste.

Florentino Perez a annoncé que les relations diplomatiques entre les deux clubs étaient complètement rompues. Il a souligné que le Real Madrid avait été privé de nombreux points en raison de décisions d'arbitrage biaisées. En particulier, Perez affirme qu'entre 16 et 18 points ont été 'volés' à son équipe lors d'une des saisons précédentes.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, avait auparavant décrit l'affaire Negreira comme l'une des situations les plus graves du football. Bien que l'organisation attende la décision finale de la justice espagnole, le dossier explosif envoyé par le Real Madrid pourrait contraindre l'UEFA à rouvrir les enquêtes.