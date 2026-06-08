Alyssa Thompson revient sur sa saison inaugurale à Chelsea

La star de l'équipe nationale féminine des États-Unis, Alyssa Thompson, a brillamment commencé sa carrière à Londres, s'imposant comme l'une des jeunes joueuses les plus talentueuses de la Women's Super League. L'attaquante, qui a rejoint Chelsea depuis Angel City l'été dernier, a admis avoir dépassé ses objectifs internes pour sa saison inaugurale. Selon Goal.com rapporte .

La footballeuse de 21 ans a marqué 9 buts toutes compétitions confondues, devenant la deuxième meilleure buteuse de l'équipe. "Je pense avoir obtenu de bien meilleurs résultats que prévu. Rejoindre un club comme Chelsea est un immense honneur, et je suis heureuse de travailler sur moi-même chaque jour", a déclaré Thompson dans une interview sur le site officiel du club.

Malgré ses réussites personnelles, les résultats collectifs n'ont pas été à la hauteur. Après six titres de champion consécutifs, les "Blues" dirigés par Sonia Bompastor ont terminé troisièmes du championnat. De plus, ils ont été éliminés par Arsenal en quarts de finale de la Ligue des champions féminine de l'UEFA sur un score cumulé de 2-3.

Selon Alyssa Thompson, ces échecs ont encore plus soudé l'équipe. Elle a exprimé sa confiance quant au retour de Chelsea à son niveau traditionnel et à la lutte pour tous les trophées lors de la saison 2026-2027. La joueuse vise à conquérir non seulement le titre anglais, mais aussi le trône européen la saison prochaine.