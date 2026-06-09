Cristiano Ronaldo n'est pas un « extraterrestre » : Danilo parle de son ancien coéquipier

Cristiano Ronaldo est souvent décrit comme une figure extraordinaire qui se distingue dans le monde du sport grâce à sa passion pour la perfection. Cependant, son ancien coéquipier au Real Madrid et à la Juventus, Danilo, a raconté ce que c'était que de partager le vestiaire avec le quintuple Ballon d'Or. Selon le défenseur brésilien, la légende portugaise est beaucoup plus sincère et terre-à-terre qu'elle n'y paraît aux yeux du public. Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à The Athletic, Danilo a cherché à dissiper les idées fausses concernant l'attaquant légendaire. Selon lui, la star d'Al-Nassr est très ouverte lorsque les caméras sont éteintes, malgré ses réalisations et son éthique de travail infatigable. « Les gens pensent que Cristiano est un extraterrestre, mais c'était juste un gars simple qui riait et passait du temps avec sa famille. Bien sûr, il vit pour le football dans presque tout ce qu'il fait pour s'améliorer chaque jour », déclare Danilo.

Par ailleurs, Danilo a salué la détermination professionnelle qui a maintenu l'attaquant vétéran à un haut niveau pendant plus de vingt ans. Le défenseur a observé directement comment la mentalité de Ronaldo influençait son entourage. Il a noté que bien que Cristiano fût plus expérimenté au club turinois, il poussait ses coéquipiers à donner le maximum à l'entraînement et en match.

Danilo a également souligné les similitudes entre l'entraîneur expérimenté Carlo Ancelotti et Cristiano Ronaldo. Bien que les deux experts aient atteint le sommet du sport à plusieurs reprises, ils ne cèdent pas à l'arrogance dans leur travail. « Ancelotti est comme Cristiano. Même s'il est l'une des personnes les plus célèbres du monde du football, il vit comme une personne normale avec nous. Il est humble, et c'est l'une des qualités les plus importantes des champions. Il a beaucoup gagné, mais continue de travailler comme s'il n'avait rien gagné », a-t-il ajouté.