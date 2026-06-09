Lamine Yamal explique pourquoi ne pas avoir remporté le Ballon d'Or lui a été bénéfique

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Lamine Yamal explique pourquoi ne pas avoir remporté le Ballon d'Or lui a été bénéfique

La jeune star du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a partagé ses réflexions sur le prix individuel le plus prestigieux de sa carrière. Le footballeur adolescent a admis que croire qu'il remporterait le Ballon d'Or la dernière fois, mais perdre finalement, a servi de catalyseur crucial pour sa croissance. Goal.com rapporte .

L'ailier du FC Barcelone a exprimé ouvertement ses sentiments de l'époque dans une vidéo sur sa chaîne YouTube. "Pour être honnête, je pensais gagner ce jour-là. Mais je pense que c'était une bonne chose pour moi qu'Ousmane Dembélé gagne. Cela m'a permis de me développer. Peut-être que ce n'était pas encore mon moment", a souligné le footballeur de 18 ans.

Yamal a également abordé la pression au sein de l'équipe nationale d'Espagne et la victoire à l'Euro 2024. Selon lui, participer à des tournois internationaux était excitant au début, mais avec le temps, il a appris à rester calme. "J'étais juste un enfant, il est normal d'être nerveux au début d'un tournoi. Mais les matchs et les tournois durent longtemps, l'essentiel est de bien les terminer", a déclaré l'attaquant.

De plus, en parlant de son idole, Lamine Yamal a mentionné la star brésilienne qui est devenue une légende de son époque au stade Spotify Camp Nou. "J'aime toujours regarder les matchs de Neymar parce qu'il est mon idole", a ajouté Yamal. Il a également révélé qu'il suit actuellement non seulement Neymar, mais aussi les talents de la Premier League anglaise et d'autres championnats majeurs.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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