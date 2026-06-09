L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas en match amical (Vidéo)

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L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas en match amical (Vidéo)

À quelques jours du début de la Coupe du Monde outre-mer, l'équipe nationale d'Ouzbékistan a affronté l'un des plus grands géants d'Europe, les Pays-Bas, lors d'un match amical historique et intense. Au luxueux stade Icahn de New York, aux États-Unis, les « Loups Blancs » ont joué courageusement contre des stars mondiales, mais ont finalement perdu de justesse sur le score de 1:2.

Comme prévu, le match a débuté par des attaques intenses des deux côtés. À la 31e minute, notre défenseur Jahongir O‘rozov a été contraint de commettre une faute sur un attaquant adverse dans la surface de réparation, et l'arbitre a immédiatement sifflé un penalty pour les Pays-Bas. La star de Liverpool, Cody Gakpo, a ouvert le score d'une frappe précise et puissante, donnant l'avantage aux Européens. La première mi-temps s'est achevée sur une légère supériorité de nos adversaires.

Cependant, en seconde période, les protégés de Fabio Cannavaro ont fait preuve d'un vrai caractère et ont pris le contrôle du jeu. Une série d'attaques dangereuses a rapidement porté ses fruits : l'attaquant expérimenté Igor Sergeyev a profité d'un malentendu et d'une erreur grossière entre les défenseurs adverses pour battre le gardien et rétablir l'équilibre – 1:1 ! Ce but a apporté une joie immense aux centaines de compatriotes dans le stade et aux millions de fans devant leurs écrans.

Malheureusement, la chance a tourné le dos à nos joueurs dans les dernières minutes de ce match riche en rebondissements. Lors d'une nouvelle attaque néerlandaise, l'arbitre a accordé un penalty controversé contre l'Ouzbékistan. Cody Gakpo s'est présenté à nouveau sur le point de penalty et a calmement inscrit son doublé, offrant la victoire à son équipe. Le match s'est ainsi terminé sur le score de 2:1 en faveur des Européens. Malgré la défaite, nos compatriotes ont prouvé qu'ils pouvaient offrir une performance riche et combative contre une équipe de haut niveau avant la Coupe du Monde 2026.

Suivez les premiers pas historiques de notre équipe nationale à la Coupe du Monde, les reportages exclusifs depuis les États-Unis et les actualités brûlantes du tournoi toujours avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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