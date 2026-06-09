Que dit Ronald Koeman du match contre l'Ouzbékistan ?

L'équipe nationale des Pays-Bas est entrée en jeu lors d'un match amical contre l'Ouzbékistan dans le cadre de sa préparation à la Coupe du Monde. Les « Oranje » ont remporté la victoire 2-1 lors de ce test à New York. Cependant, après le match, le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman a davantage parlé des décisions arbitrales que du résultat.

Le match constituait une étape importante de préparation pour les Pays-Bas avant la Coupe du Monde. Bien que l'équipe ait gagné, la rencontre n'a pas été facile. L'équipe nationale d'Ouzbékistan a réussi à égaliser et a opposé une sérieuse résistance jusqu'au coup de sifflet final.

Après le match, Ronald Koeman s'est exprimé sur la volonté des attaquants de marquer. Selon lui, chaque attaquant entre sur le terrain avec l'objectif de marquer, et l'équipe doit continuer à créer des occasions.

« Je pense que les attaquants veulent toujours marquer. Nous espérons continuer à créer des occasions. Créer une occasion est bien, mais marquer deux buts est, bien sûr, encore plus important. Sinon, vous ne pouvez pas gagner beaucoup de matchs », a déclaré Koeman.

L'entraîneur a également souligné qu'il n'était pas trop déçu après ce match. À son avis, les émotions après le précédent match contre l'Algérie étaient beaucoup plus lourdes. En effet, lors de la première mi-temps de ce match, les Pays-Bas avaient créé de nombreuses bonnes occasions mais n'avaient pas pu les concrétiser, perdant finalement.

« Pour l'instant, je ne suis pas si déçu. J'étais plus contrarié après le match contre l'Algérie. Parce que nous avions créé tant de bonnes occasions en première mi-temps », a-t-il ajouté.

Selon Koeman, les Pays-Bas n'ont rencontré presque aucun problème majeur contre l'Ouzbékistan jusqu'à l'incident du carton rouge. L'équipe contrôlait le match, mais l'épisode du carton rouge a changé le scénario de la rencontre.

« Cette fois, nous n'avons presque rien concédé avant le carton rouge. Mais l'incident du carton rouge était une situation totalement incompréhensible », a déclaré l'entraîneur.

Ronald Koeman a exprimé son fort mécontentement concernant cet épisode précis. Selon lui, montrer un carton rouge à un joueur dans une situation sans main intentionnelle était une décision incompréhensible. L'entraîneur a noté avec ironie que si l'arbitrage reste à ce niveau pendant la Coupe du Monde, de nombreuses situations controversées pourraient être observées.

« Dites-moi, comment peut-on donner un carton rouge à un joueur dans une situation sans main intentionnelle ? Si le niveau d'arbitrage est ainsi à la Coupe du Monde, nous verrons encore beaucoup d'incidents risibles », a déclaré Koeman.

Ces propos sont devenus l'un des principaux sujets de discussion après le match. Car bien qu'il s'agisse d'un match amical, ces rencontres servent de test pour les arbitres, les joueurs et les entraîneurs avant la Coupe du Monde. Dans un grand tournoi, chaque décision peut influencer l'issue du match entier.

Pour les Pays-Bas, cette victoire était un résultat statistique positif. Cependant, les mots de Koeman suggèrent que l'équipe n'est pas encore dans une condition idéale à tous les égards. Utiliser efficacement les occasions créées, contrôler pleinement le jeu et garder son sang-froid dans les situations difficiles restent des tâches importantes pour les Néerlandais.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'est testée contre un autre adversaire de taille. Les protégés de Fabio Cannavaro ont réussi à égaliser en fin de match et ont contraint les Pays-Bas à lutter jusqu'aux dernières minutes. Cette expérience a été bénéfique pour notre équipe nationale avant la Coupe du Monde.

Bien sûr, le match s'est terminé par une victoire 2-1 pour les Pays-Bas. Mais dans de tels matchs, non seulement le score compte, mais aussi l'action sur le terrain, la discipline collective et la réponse apportée à un adversaire fort. L'Ouzbékistan s'est battu jusqu'au bout et n'a pas offert une victoire facile à l'adversaire.

Malgré la victoire, Koeman n'a pas évité la question de l'arbitrage. Ses mots indiquent que les discussions autour des décisions arbitrales pourraient s'intensifier avant la Coupe du Monde. Si de tels épisodes se multiplient dans un grand tournoi, la nervosité des entraîneurs et des joueurs augmentera certainement.

Pour information, les Pays-Bas ont battu l'Ouzbékistan 2-1, concluant leur dernier match de préparation avant la Coupe du Monde. Les « Oranje » entament désormais la phase finale de préparation pour le tournoi principal, tandis que l'Ouzbékistan tirera d'importantes conclusions de ce match avant ses débuts historiques en Coupe du Monde.