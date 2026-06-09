Jose Mourinho souhaite recruter Nico Schlotterbeck au Real Madrid

Selon les dernières informations, le défenseur du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, pourrait poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole. Il se dit que le nouvel entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, est un fervent admirateur du footballeur allemand et souhaite le recruter lors du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Nico Schlotterbeck lui-même a souligné à plusieurs reprises dans des conversations avec son entourage proche que jouer au "Bernabeu" est son rêve de toujours. Bien que le défenseur de 26 ans ait prolongé son contrat jusqu'en 2031 en avril, l'accord comprend une clause libératoire de 50 à 60 millions d'euros. Cette situation pourrait devenir un scénario désagréable pour Dortmund.

Aux côtés du Real Madrid, Liverpool est également considéré comme l'un des principaux prétendants pour ce footballeur. Liverpool est contraint de renforcer sa ligne défensive car il n'a pas pu signer un nouveau contrat avec Ibrahima Konate. Konate devrait rejoindre le "club royal" en tant qu'agent libre. Florentino Perez avait fait allusion à ce transfert avant sa réélection à la présidence.

Le Real Madrid fait face à de sérieux problèmes défensifs. Eder Militao est absent pour une longue période en raison d'une grave blessure, et Antonio Rudiger ne peut pas participer à tous les matchs en raison de son âge et de blessures récurrentes. De plus, David Alaba devrait quitter l'équipe. Par conséquent, le transfert de Schlotterbeck ne pèsera pas sur les finances du club.

Florentino Perez avait promis de former une équipe compétitive pour Jose Mourinho, de retour dans l'effectif, lors de sa campagne électorale. Après une saison précédente sans trophée, le Real Madrid souhaite désormais renforcer sa défense centrale avec des noms comme Nico Schlotterbeck et Ibrahima Konate.