Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la fête de football la plus prestigieuse de la planète, attendue avec impatience par le monde entier — la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cependant, à l'approche du tournoi, les mesures de sécurité renforcées par les agences officielles américaines, l'un des pays hôtes, y compris des contrôles frontaliers et des interrogatoires excessivement longs, causent des désagréments inattendus à plusieurs équipes nationales.

Malheureusement, l'un des événements suscitant les plus grands débats et discussions au sein de la communauté sportive mondiale concerne la délégation de notre bien-aimée équipe nationale d'Ouzbékistan. Le célèbre ESPN journaliste de la chaîne de télévision Luis Carlos Largo a publié une vidéo spéciale sur les réseaux sociaux. La vidéo montre nos représentants subissant des fouilles extrêmement minutieuses avec des chiens renifleurs spécialement dressés et des détecteurs de métaux modernes avant leur récent match amical contre l'équipe nationale des Pays-Bas à New York. Ces images ont provoqué une vive indignation parmi les utilisateurs des réseaux sociaux et des millions de fans de football ouzbeks. De nombreux fans considèrent un tel traitement des athlètes comme complètement excessif et injustifié.

La situation a été encore compliquée par des informations supplémentaires diffusées par la page de football internationalement populaire Motivaciones Fútbol . Il y est noté que l'équipe nationale d'Ouzbékistan a fait face à un protocole de sécurité strict et froid sans précédent aux États-Unis, même pour un simple match amical. Il est rapporté qu'un agent de sécurité de l'aéroport de New York a ordonné grossièrement à un représentant officiel de notre équipe nationale de se tenir à distance de ses bagages personnels et de ses sacs.

À ce jour, ni la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), ni l'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA), ni les agences gouvernementales américaines compétentes n'ont émis de réponse ou de déclaration officielle concernant cet incident controversé. Néanmoins, les débats houleux se poursuivent dans le monde virtuel sur de telles normes doubles et politiques envers les participants de certains pays.

Rappelons que les matchs historiques de la 'Coupe du Monde 2026' sont organisés pour la première fois sur les terrains de trois grands pays — les États-Unis, le Mexique et le Canada. En raison du changement de format, le tournoi accueillera pour la première fois 48 des équipes nationales les plus fortes. Cette Mundial de haut niveau débutera officiellement le 11 juin avec un match entre les équipes nationales du Mexique et de la République d'Afrique du Sud (RSA). Le fonds total de prix du tournoi est fixé à un record de 655 millions de dollars américains. Nous souhaitons à nos représentants d'immenses victoires lors de la Coupe du Monde malgré toutes les difficultés !

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