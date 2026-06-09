Le club anglais de Wolverhampton a annoncé la signature de l'attaquant de l'équipe nationale du Mexique, Raul Jimenez. L'attaquant expérimenté de 35 ans a rejoint l'équipe en tant qu'agent libre. Ayant précédemment terminé son contrat avec Fulham, le footballeur a signé un accord de deux ans au Molineux Stadium. Il jouera aux côtés d'un autre défenseur vétéran, Kieran Trippier. Selon Goal.com rapporte .

Selon la BBC, Raul Jimenez a réussi sa visite médicale et le contrat prévoit une option de prolongation d'un an. Wolverhampton avait été relégué de la Premier League anglaise à la fin de la saison dernière. Désormais, la direction du club vise à ramener l'équipe dans l'élite avec l'aide de l'attaquant mexicain. Ce transfert constitue la deuxième acquisition majeure du club lors de cette fenêtre estivale.

Raul Jimenez n'est pas un inconnu pour les supporters de Wolverhampton. Il a défendu les couleurs du club de 2018 à 2023, marquant 57 buts en 166 matchs. Durant cette période, il a été élu deux fois meilleur joueur du club. Au cours de sa carrière, le footballeur a remporté la Supercoupe d'Espagne avec l'Atletico Madrid et a été champion du Portugal à deux reprises avec Benfica.

Actuellement, l'attaquant est avec l'équipe nationale du Mexique. Il se prépare pour le match contre l'Afrique du Sud dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. À la fin du tournoi international, Jimenez rejoindra le groupe de Wolverhampton et participera à la préparation d'avant-saison de l'équipe.