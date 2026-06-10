Lionel Messi marque après son entrée en jeu : l'Argentine bat l'Islande

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Lionel Messi marque après son entrée en jeu : l'Argentine bat l'Islande

Lionel Messi a fait son retour sur le terrain lors du match amical contre l'Islande (3-0), prouvant qu'il est prêt pour la Coupe du Monde en marquant un but. La légende aux dix numéros, qui avait manqué le précédent match de préparation en raison de sa condition physique, a transformé un penalty peu après son entrée en jeu lors de la rencontre disputée en Alabama. C'est ce que rapporte Goal.com .

Entré en jeu à la 70e minute au Jordan-Hare Stadium, l'octuple Ballon d'Or a trouvé le chemin des filets peu de temps après. Ce but est le 911e de la carrière de Lionel Messi et son 117e avec l'équipe nationale. Il a ainsi amélioré son record en tant que plus vieux buteur de l'histoire de l'Argentine.

Valentin Barco avait ouvert le score à la 8e minute, et Thiago Almada a inscrit le troisième but en fin de match pour assurer une large victoire. Cependant, l'attention principale était portée sur l'état physique de la star de l'Inter Miami. Une blessure contractée plus tôt contre Philadelphia Union avait mis en doute sa participation à la Coupe du Monde.

L'attaquant, qui a joué pendant 20 minutes contre l'Islande, n'a ressenti aucune gêne. C'est un avantage psychologique majeur pour les champions en titre. L'équipe nationale d'Argentine débutera la défense de son titre le 16 juin contre l'Algérie.

L'entraîneur Lionel Scaloni a évoqué l'importance du capitaine de 38 ans, soulignant qu'il est crucial non seulement pour sa contribution tactique sur le terrain, mais aussi pour l'ambiance dans le vestiaire. Avec le retour de Lionel Messi, l'Argentine reste le grand favori du tournoi à venir.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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