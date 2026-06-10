Emi Martinez trouve un accord avec la Juventus

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Emi Martinez trouve un accord avec la Juventus

Le gardien d'Aston Villa et de l'équipe nationale d'Argentine, Emiliano Martinez, est proche de rejoindre le club italien de la Juventus. Selon les rapports, le champion du monde a trouvé un accord verbal avec le géant turinois. Le portier argentin a même accepté une baisse de salaire significative pour quitter la Premier League anglaise pour la Serie A lors du mercato estival. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Sky Italia, Martinez a convenu d'un contrat de trois ans avec la Juventus jusqu'en 2029. Le gardien, surnommé "Dibu", a exprimé sa volonté de réduire son salaire actuel de 7 millions d'euros à 5,5 millions d'euros pour porter le maillot du club turinois. Il considère le club italien comme l'endroit idéal pour poursuivre sa carrière.

Bien qu'il y ait un accord sur les conditions personnelles avec le joueur, les négociations entre les clubs ne sont pas encore terminées. Aston Villa devrait réclamer une indemnité de transfert d'environ 15 millions d'euros pour laisser partir son leader. La Juventus, tenant compte de l'âge du gardien (33 ans), vise à conclure l'accord à des conditions financières plus avantageuses.

La Juventus avait longtemps envisagé l'option du gardien de Liverpool, Alisson Becker, mais après le refus des Merseysiders, ils ont concentré leur attention sur Martinez. Le gardien, vainqueur de la Coupe du Monde et de la Copa América avec l'Argentine, devrait apporter non seulement son talent, mais aussi ses qualités de leader au club turinois.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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