Paul Merson partage une théorie surprenante sur la vente potentielle du capitaine d'Arsenal, Martin Odegaard

La légende d'Arsenal, Paul Merson, a avancé une théorie sensationnelle selon laquelle Mikel Arteta pourrait vendre le capitaine de l'équipe, Martin Odegaard, lors du mercato estival. Bien que le meneur de jeu norvégien ait mené les Gunners à leur première course au titre en Premier League depuis deux décennies la saison dernière, sa forme récente et sa vulnérabilité aux blessures ont mis en doute son avenir dans le nord de Londres. C'est ce que rapporte Goal.com .

Merson estime que les exigences tactiques pour la saison prochaine pourraient changer, ce qui affectera la place de Martin Odegaard dans l'équipe. « Cela peut paraître fou de dire ça, mais il n'est pas impossible que la direction du club envisage de le vendre. Pour un joueur à son poste, il faut des attaquants rapides en pointe. Dans la tactique actuelle, la vitesse manque », a déclaré Merson.

L'ancien joueur Steve Nicol a partagé ces avis, soulignant que le transfert de joueurs comme Eberechi Eze pourrait fermer les portes à Martin Odegaard. De plus, Frank Leboeuf a déclaré que le jeu du Norvégien n'était plus aussi efficace qu'avant, se limitant à des passes horizontales, et qu'il était temps de laisser la place à des joueurs ayant un style de jeu vertical.

Ces informations sont liées à l'intention de Mikel Arteta d'effectuer des réformes drastiques dans l'effectif après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le PSG. Selon les rapports, le club est prêt à examiner des offres lucratives non seulement pour Martin Odegaard, mais aussi pour des joueurs clés tels que Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard et Ben White.

Arteta a laissé entendre qu'il devait être « intelligent et ambitieux » pour renforcer davantage l'équipe et éviter la stagnation. Cela indique que des changements majeurs sont à prévoir dans l'effectif d'Arsenal et que nous pourrions voir une équipe complètement différente la saison prochaine.