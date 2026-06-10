Josko Gvardiol rejette l'offre du Bayern et prolonge son contrat avec Manchester City

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Josko Gvardiol rejette l'offre du Bayern et prolonge son contrat avec Manchester City

Le défenseur croate Josko Gvardiol a décidé de lier son avenir à Manchester City. Cette décision constitue un coup dur inattendu pour le Bayern Munich, qui prévoyait de renforcer sa ligne défensive lors du mercato estival. Malgré l'intérêt des Munichois, le joueur de 24 ans préfère rester à l'Etihad Stadium et demeurer l'un des piliers de l'équipe sous la nouvelle direction. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Gvardiol, dont le contrat actuel court jusqu'en 2028, était dans le viseur de nombreux grands clubs européens. Cependant, la direction de Manchester City le considère comme un actif « intouchable » et ne souhaite pas le vendre à un rival direct en Ligue des champions. Selon The Athletic, l'ambiance au sein du club est positive et le joueur s'est parfaitement adapté à la vie en Angleterre.

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, avait fait de Gvardiol sa cible prioritaire pour réformer la défense de l'équipe. Ils ont tenté de convaincre le défenseur croate de jouer aux côtés de Harry Kane, mais l'attrait de la Premier League et la stabilité à Manchester ont prévalu sur l'offre du club allemand. Le joueur est apprécié pour sa capacité à être tout aussi efficace en défense centrale qu'en tant qu'arrière gauche.

Pour Enzo Maresca, qui devrait prendre les rênes de l'équipe après Pep Guardiola, le maintien de Gvardiol est crucial. Le défenseur croate devrait occuper une place centrale dans les schémas tactiques du nouvel entraîneur. Malgré une blessure grave lors de la saison 2025-26, Gvardiol a réussi à disputer 25 matchs, inscrivant 2 buts et délivrant 5 passes décisives.

Manchester City met en œuvre une stratégie de rajeunissement de l'effectif depuis 18 mois. Gvardiol est l'un des visages principaux de ce projet. La signature d'un nouveau contrat témoigne de la volonté sérieuse du club de rester au sommet du football anglais, même après le changement d'entraîneur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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