José Mourinho s'envole pour l'Espagne pour signer avec le Real Madrid

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José Mourinho s'envole pour l'Espagne pour signer avec le Real Madrid

José Mourinho s'est rendu en Espagne mercredi après-midi pour signer un contrat de trois ans avec le Real Madrid et finaliser son retour au club. L'ancien entraîneur de Chelsea prévoit de se rendre directement au centre d'entraînement pour commencer à travailler sans organiser de conférence de presse officielle ni de cérémonie d'accueil. Bien que son nouveau contrat ne débute officiellement qu'en juillet, le tacticien portugais a décidé de ne pas perdre de temps. C'est ce que rapporte Goal.com .

La voie pour la nomination de l'entraîneur de 63 ans a été totalement ouverte mardi suite à la démission d'Álvaro Arbeloa. Mourinho emmènera avec lui cinq entraîneurs adjoints. Arbeloa avait remplacé Xabi Alonso en janvier, mais sous sa direction, le Real Madrid a perdu le titre de La Liga au profit de Barcelone, a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich et a quitté la Copa del Rey.

Le président du club, Florentino Pérez, a officiellement confirmé le retour de Mourinho après sa victoire aux élections. « Nous sommes fiers d'accueillir à nouveau l'un des meilleurs entraîneurs du monde, un vrai madridista, José Mourinho. Notre objectif est de remporter la 16e Coupe d'Europe et de continuer à gagner des trophées », a déclaré Pérez dans son discours.

Mourinho passera le reste du mois de juin à analyser l'effectif et à travailler en coulisses avec son nouveau staff. Une grande cérémonie de présentation pour les fans est prévue une fois que le contrat débutera officiellement en juillet. Ensuite, l'entraîneur expérimenté concentrera son attention sur les matchs amicaux de pré-saison et la préparation de l'équipe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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