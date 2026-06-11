La crise de Santiago Gimenez à Milan : Borgetti explique les raisons de ses difficultés

Santiago Gimenez n'a pas réussi à marquer un seul but en Serie A pour Milan lors de la saison 2025-26. Le légendaire attaquant mexicain Jared Borgetti a expliqué les raisons des échecs de son compatriote dans une interview accordée à GOAL. Malgré les difficultés au niveau du club et les rumeurs de transfert, l'attaquant de 25 ans vise à briller lors de la prochaine Coupe du monde à domicile. C'est ce que rapporte Goal.com .

Gimenez a rejoint San Siro en février 2025 après un passage prolifique à Feyenoord. Aux Pays-Bas, il a marqué 65 buts en 105 matchs, réussissant à inscrire plus de 20 buts lors de chaque saison complète. Bien que de nombreux grands clubs européens, y compris des équipes de Premier League, aient manifesté leur intérêt, il a choisi Milan, le club qu'il soutenait depuis son enfance.

Bien qu'il ait marqué ses six premiers buts après son arrivée en Italie, Gimenez n'a pas pu s'adapter complètement au nouvel environnement. Les experts avaient initialement attribué cela au processus d'adaptation, mais les blessures ont compliqué la situation. Le puissant attaquant a manqué cinq mois de sa première saison complète en Italie en raison de blessures. En conséquence, il s'est limité à un seul but en Coppa Italia au cours de la saison terminée.

Actuellement, Milan traverse de grands changements : l'entraîneur-chef Massimiliano Allegri s'en va et l'avenir de plusieurs joueurs clés est incertain. Jared Borgetti déclare à propos de la situation de Gimenez : « Malheureusement, l'année en Italie n'a pas été fructueuse pour Santiago, mais ce n'est pas uniquement de sa faute. La blessure l'a empêché de trouver de la régularité et de se battre pour une place de titulaire. »

Selon Borgetti, la performance globale de l'équipe n'a pas non plus aidé l'attaquant. « Milan n'a pas bien joué cette saison, et quand l'équipe joue mal, il est difficile pour n'importe quel joueur de se démarquer. Gimenez est un attaquant qui dépend du jeu collectif. Son déclin est lié à la fois à lui-même et à l'état général de l'équipe », a ajouté le légendaire footballeur.