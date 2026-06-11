Le Real Madrid soumet une offre officielle pour Bernardo Silva

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Le Real Madrid soumet une offre officielle pour Bernardo Silva

Le Real Madrid a pris l'avantage dans la course pour Bernardo Silva, qui quitte Manchester City, devançant Barcelone et l'Atletico Madrid. Il est rapporté que le club madrilène a envoyé une offre de contrat officielle à la star portugaise. Jose Mourinho, dont le retour au Santiago Bernabeu en tant qu'entraîneur principal est attendu, est considéré comme le principal initiateur de ce transfert. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon l'insider des transferts Fabrizio Romano, le Real Madrid a accéléré les négociations pour recruter le milieu de terrain de 31 ans en tant qu'agent libre. Mourinho considère son compatriote comme une pièce maîtresse de son projet de reconstruction de l'équipe. Cette situation a sérieusement compromis les plans de Barcelone, qui prétendait depuis longtemps avoir trouvé un accord avec le joueur.

Auparavant, il était dit que Bernardo Silva avait accepté une baisse de salaire pour rejoindre le Camp Nou et qu'il avait conclu un accord verbal avec le club catalan. Cependant, le facteur Florentino Perez et Jose Mourinho a radicalement changé la situation. Désormais, l'agent du joueur, Jorge Mendes, travaille à choisir le projet le plus adapté pour son client.

Bernardo Silva est devenu une véritable légende au cours de ses neuf années passées à Manchester City. Sous la direction de Pep Guardiola, il a remporté 6 fois la Premier League anglaise et la Ligue des champions, totalisant 20 trophées majeurs. Le joueur lui-même a souligné qu'il n'avait pas encore pris de décision finale sur son avenir et qu'il souhaitait jouer pour une équipe qui le valorise.

Real MadridBernardo SilvaManchester CityTransfertJose Mourinho
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Nodirbek Razzokov
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