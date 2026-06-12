La Corée du Sud arrache une victoire renversante contre la République tchèque

La Coupe du Monde 2026, organisée sur le sol nord-américain, offre un véritable drame et des rebondissements inattendus dès ses premiers jours. Le dernier match du groupe A, mettant en vedette certaines des équipes les plus fortes du monde, a tenu les fans de football en haleine. Dans un choc spectaculaire à l'Estadio Akron de Guadalajara, l'un des géants asiatiques, la Corée du Sud, a affronté le fier représentant européen, la République tchèque, et a fait preuve d'un véritable caractère pour assurer une victoire vitale.

Comme prévu, le match a commencé par un jeu tactique prudent mais intense des deux côtés. Alors que la première mi-temps est restée vierge de tout but, la seconde a offert beaucoup d'excitation aux fans de football. À la 59e minute, le défenseur européen habile Ladislav Krejčí a battu le gardien Kim Seung-gyu pour ouvrir le score et donner l'avantage aux Tchèques.

Un héros remplaçant et une remontée brillante

Les « Tigres d'Asie » ne se sont pas découragés après avoir encaissé le but ; au contraire, ils ont augmenté leur intensité offensive. À la 67e minute, le milieu de terrain sud-coréen expérimenté Hwang In-beom a égalisé, faisant vibrer le stade — 1:1.

Les ajustements tactiques de l'entraîneur et l'entrée en jeu d'Oh Hyeon-gyu à la 69e minute, remplaçant le légendaire Son Heung-min, ont complètement changé le destin du match. Après une activité offensive de la star Hwang Hee-chan et de ses coéquipiers, le remplaçant Oh Hyeon-gyu a conclu une attaque dangereuse par un but à la 80e minute. Cette superbe réalisation a offert une victoire renversante cruciale (2:1) à l'équipe asiatique.

Grâce à ce succès, la Corée du Sud a empoché 3 points lors de la première journée de la Coupe du Monde, faisant un pas de géant vers la phase à élimination directe. Pour rappel, lors du match d'ouverture du groupe, l'un des co-hôtes, le Mexique, a battu l'Afrique du Sud 2:0 de manière convaincante. La bataille dans le groupe A s'intensifie désormais.

Coupe du Monde 2026. Groupe A. Détails de la 2e journée :

Corée du Sud — République tchèque — 2:1

12 juin. Mexique. Estadio Akron.

Buts : Hwang In-beom (67), Oh Hyeon-gyu (80) — Krejčí (59).

Composition de la Corée du Sud : Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom (Kim Jin-gyu, 84), Shin Ho-beck (Park Jin-seob, 84), Lee Tae-seok (Eom Ji-sung, 69), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 62), Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 69).

Composition de la République tchèque : Kovář, Chaloupek, Hranáč, Krejčí, Coufal, Souček, Sadílek (Chytil, 85), Zelený, Šulc (Hložek, 64), Provod (Sadílek, 64), Schick (Chorý, 64).

Carton jaune : Lee Ki-hyuk (90+6).

Les joueurs se sont battus avec intensité jusqu'aux dernières secondes, offrant un match vraiment divertissant. Suivez les prochains matchs passionnants de la Coupe du Monde, les chances des équipes et les classements des groupes avec nous sur Zamin !