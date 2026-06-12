Thibaut Courtois évoque sa relation avec José Mourinho

Thibaut Courtois, le gardien talentueux du Real Madrid et de l'équipe nationale de Belgique, a récemment partagé des souvenirs intéressants sur sa relation avec le légendaire entraîneur José Mourinho, qui a pris les commandes du « club royal ». Comme on le sait, ces deux figures célèbres du football ont travaillé ensemble par le passé au Chelsea FC à Londres, où ils ont remporté de nombreux succès.

Le gardien expérimenté a souligné que travailler avec l'entraîneur surnommé « The Special One » n'a pas toujours été facile, mais que cette méthode ne lui a apporté que des bénéfices. « Il y avait parfois des débats et des disputes sérieux entre nous », a commencé le gardien belge avec un sourire.

La méthode de « motivation » unique de l'entraîneur

Courtois a rappelé un exemple marquant de son passage chez les Londoniens :

« Une fois, il m'a laissé sur le banc lors d'un match important contre Everton, ne m'incluant pas dans le onze de départ. La raison était simple : lors du match précédent contre Aston Villa, j'avais commis des erreurs en repoussant deux ballons dangereux envoyés dans la surface de réparation depuis les ailes. C'était la méthode psychologique unique de Jose pour me "réveiller" mentalement et m'assurer de revenir à mon niveau. »

Cependant, cette rigueur a rapidement porté ses fruits. Thibaut raconte qu'à peine une semaine plus tard, lors du match suivant contre West Ham, il était de retour dans les buts et a réalisé d'excellents arrêts, sauvant son équipe de buts inévitables dans 5 ou 6 situations très dangereuses et décisives.

À travers le tableau analytique ci-dessous, vous pouvez voir le lien tactique entre José Mourinho et son nouveau protégé au Real Madrid durant leur période à Chelsea :

Événement Décision de l'entraîneur Objectif principal Réaction du joueur Résultat final Erreur lors du match contre Aston Villa Banc lors du match suivant « Réveil » mental Compréhension correcte de l'erreur 5-6 super arrêts dans le match contre West Ham

La franchise est le gage de relations solides

Prestigieux AS Dans une interview accordée à la publication, Courtois a mis en avant l'aspect le plus prioritaire du caractère du spécialiste portugais. « Mourinho est un entraîneur courageux qui ne tourne jamais autour du pot et qui dit ce qu'il pense droit dans les yeux. J'ai le même caractère. C'est peut-être pour cela que nous nous sommes toujours bien compris et que notre relation est restée très sincère et solide », a conclu le gardien du club madrilène.

Désormais, ces deux fortes personnalités sont réunies à Madrid, sous la bannière du Real Madrid. Il sera très intéressant pour tous les fans de football de voir quels nouveaux succès leur collaboration apportera à l'équipe.

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