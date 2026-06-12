Grand ménage à Tottenham : Richarlison devrait quitter le club

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Grand ménage à Tottenham : Richarlison devrait quitter le club

Tottenham prévoit un remaniement majeur de son effectif lors du mercato estival. Dans une interview accordée à GOAL, l'ancien joueur Danny Murphy a souligné que l'attaquant brésilien Richarlison pourrait devenir une « victime » du projet de Roberto De Zerbi et être vendu. C'est ce que rapporte Goal.com .

Le club du nord de Londres a dû lutter pour sa survie en Premier League anglaise au cours des deux dernières saisons. Bien qu'Ange Postecoglou ait mis fin à une série de 17 ans sans trophée en remportant la Ligue Europa en 2025, les résultats de l'équipe en championnat (17e place) n'ont pas satisfait la direction. Après le passage successif d'entraîneurs comme Thomas Frank et Igor Tudor, le tacticien italien Roberto De Zerbi a réussi à sortir l'équipe de la zone dangereuse.

Désormais, le club doit renforcer son effectif pour retrouver sa place dans le « Big Six ». Pour cela, des fonds sont nécessaires pour de nouvelles recrues, et la vente de Richarlison pourrait constituer l'une des principales sources de revenus. L'attaquant de 29 ans, acheté à Everton pour 50 millions de livres en 2022, n'a marqué que 32 buts en 133 matchs.

Danny Murphy estime que Roberto De Zerbi privilégie un pressing haut et un football intense. Bien que Dominic Solanke, membre de l'effectif actuel, corresponde à ce style, sa fragilité physique pousse l'entraîneur à chercher un nouvel avant-centre. Avec seulement 12 mois restants au contrat de Richarlison, la probabilité de son transfert augmente.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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