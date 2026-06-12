La Coupe du Monde 2026, attendue par la planète entière et lancée hier outre-Atlantique, continue de faire vibrer des millions de fans. Cristiano Ronaldo, légende vivante du football mondial et capitaine du Portugal, a partagé ses réflexions sur les ambitions de son équipe lors de ce tournoi mondial.

Un aspect historique pour les fans ouzbeks est que les Portugais débutent dans le groupe K. Ce groupe comprend l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qualifiée pour la première fois, ainsi que la Colombie et la RD Congo.

« Nous devons gagner chaque match »

Célèbre Actu Foot Selon une publication sur le réseau social « X » (anciennement Twitter), le quintuple Ballon d'Or a révélé ses plans stratégiques pour la phase de groupes :

« Dans une compétition aussi prestigieuse, le plus important est de bien commencer. Nous aborderons les trois matchs de groupe avec pour seul objectif la victoire. Notre mission principale est de finir premiers du groupe. Cela renforcera notre confiance avant les phases à élimination directe. Je suis dans un état d'esprit très positif, mentalement et physiquement. Je crois que nous offrirons un tournoi inoubliable à nos fans. »

La déclaration combative de Ronaldo montre que les Portugais sont venus en Amérique du Nord avec le trophée en ligne de mire.

Un test historique et un grand rêve pour l'Ouzbékistan

La Coupe du Monde se déroule du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour les fans ouzbeks, voir leurs représentants affronter un joueur comme Ronaldo est un rêve devenu réalité. La manière dont les « Loups Blancs » d'Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev vont contrer Cristiano Ronaldo est déjà un sujet brûlant.

Commentaire pour les fans : Selon les analystes, le groupe K sera l'un des plus imprévisibles. Malgré les ambitions de Ronaldo, le jeu discipliné de l'Ouzbékistan et la supériorité technique de la Colombie promettent des tests difficiles pour les Portugais.

Nous souhaitons beaucoup de succès à notre équipe nationale ! Suivez le choc entre Cristiano Ronaldo et l'Ouzbékistan, ainsi que tous les buts et les actualités exclusives de la Coupe du Monde 2026 sur Zamin !