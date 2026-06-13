Newcastle à la recherche d'un gardien : James Trafford de nouveau dans le viseur

L'entraîneur de Newcastle United, Eddie Howe, a renouvelé son intérêt pour le gardien de Manchester City, James Trafford, dans le cadre d'une refonte majeure de son effectif. Après avoir échoué à recruter l'international anglais l'été dernier, les « Magpies » préparent une nouvelle offre pour le joueur, qui manque de temps de jeu à l'Etihad Stadium. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, la direction de Newcastle a contacté Manchester City pour exprimer son intention de recruter Trafford. Le gardien de 23 ans a rejoint Manchester en provenance de Burnley la saison dernière, mais n'a disputé que 17 matches toutes compétitions confondues. Par conséquent, le joueur n'est pas opposé à la poursuite de sa carrière dans un autre club.

Trafford est arrivé à Manchester avec la promesse de devenir le gardien titulaire sous les ordres de Pep Guardiola. Cependant, après que le géant de la Premier League a signé Gianluigi Donnarumma de manière inattendue, le gardien anglais s'est retrouvé sur le banc. Actuellement en sélection, il souhaite prendre une décision finale sur son avenir après le tournoi.

Eddie Howe travaille activement au renforcement de sa ligne défensive. Le club a déjà recruté Ewen Jaouen, 20 ans, en provenance de Reims. Si le transfert de Trafford se concrétise, cela pourrait signifier qu'il est temps pour l'actuel numéro un, Nick Pope, de partir. Newcastle espère finaliser ce transfert avant le début de la préparation d'avant-saison.

James Trafford est actuellement aux États-Unis avec l'équipe d'Angleterre dirigée par Thomas Tuchel. Il figure dans le groupe pour la Coupe du Monde aux côtés de Jordan Pickford et Dean Henderson. Newcastle tente d'accélérer les négociations pour ne pas perdre de temps, sinon le club sera contraint d'étudier d'autres pistes.