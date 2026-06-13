Une nouvelle ère à Liverpool : Andoni Iraola forme son staff technique

L'ère Andoni Iraola débute officiellement au Liverpool FC. Suite au départ d'Arne Slot, le club a entamé des changements structurels majeurs au sein du staff technique de l'équipe première. Les Merseysiders ont confirmé que trois membres clés de l'ancien staff ont quitté le club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations officielles du club, Sipke Hulshoff, Ruben Peeters et Giovanni van Bronckhorst ont quitté leurs fonctions. Ces spécialistes étaient arrivés avec Arne Slot et avaient joué un rôle clé dans le parcours de Liverpool en Premier League. Ces changements indiquent qu'un nouveau système est en train d'être mis en place à Anfield.

La direction de Liverpool a exprimé sa gratitude envers les entraîneurs partants : « Nous remercions Sipke, Ruben et Gio pour leur contribution au développement du club et leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière. » Désormais, on s'attend à ce qu'Andoni Iraola attire des spécialistes en qui il a confiance.

Selon certaines informations, le technicien espagnol fera venir à Liverpool des personnes qu'il connaît bien, comme Tommy Elphick, Shaun Cooper, Tom Webber et Pablo de la Torre. Cela permettra à Iraola d'inculquer plus rapidement sa philosophie à l'équipe.

Le nouvel entraîneur commencera les entraînements avec l'équipe le mois prochain. Dans le cadre de la préparation d'avant-saison, Liverpool effectuera une tournée aux États-Unis, où il participera à une série de matchs amicaux. Ensuite, l'équipe affrontera Monaco et Côme à Anfield.