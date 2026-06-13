Steven Gerrard révèle son favori pour la victoire en Coupe du Monde

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Steven Gerrard révèle son favori pour la victoire en Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, attire tous les regards. Les fans et les experts continuent de partager leurs pronostics sur le vainqueur final. Cette fois, la légende du football, ancien capitaine de Liverpool et milieu de terrain de l'équipe d'Angleterre, Steven Gerrard, a dévoilé ses prédictions sensationnelles pour cette Coupe du Monde.

Les opinions de la star anglaise ne manqueront pas de susciter des débats passionnés parmi les fans de football.

Les principaux prétendants : Pourquoi Gerrard a-t-il choisi la France ?

Selon Steven Gerrard, la lutte pour le trophée se jouera entre une puissance européenne et un géant sud-américain :

« Soit la France, soit l'Argentine, championne en titre, remportera cette Coupe du Monde. Cependant, si je devais choisir l'un de ces deux géants, je donnerais l'avantage à la France. »

L'ancien joueur a également partagé ses pronostics personnels pour les récompenses individuelles. Gerrard estime que Lionel Messi et ses coéquipiers domineront les distinctions personnelles.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des prédictions de Steven Gerrard pour les récompenses individuelles de la Coupe du Monde 2026, la révélation du tournoi et le « Ballon d'Or » :

Nomination et type de prix

Candidat prédit par Gerrard (Joueur)

Équipe nationale

Principale sensation / révélation du tournoi

Le choix de Gerrard pour le « Ballon d'Or »

Meilleur buteur

Julian Alvarez

Argentine

Équipe nationale d'Uruguay


(Représentant sud-américain)

Harry Kane


(Attaquant de l'équipe d'Angleterre)

Meilleur gardien

Emiliano Martinez

Argentine

Meilleur joueur du tournoi

Lionel Messi

Argentine

Meilleur jeune joueur

Lamine Yamal

Espagne

Sensation sud-américaine et vœux pour Harry Kane

La légende du football anglais a également nommé une équipe révélation capable de créer la surprise. Il prédit que la principale sensation viendra d'un représentant sud-américain, soulignant le potentiel de l'Uruguay.

De plus, en évoquant le Ballon d'Or, Steven Gerrard a soutenu son compatriote. « J'espère que Harry Kane remportera le Ballon d'Or cette année », a déclaré l'ancien milieu de terrain.

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Steven GerrardFranceArgentineLionel MessiLiverpool
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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