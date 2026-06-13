David Beckham reçoit une étoile à Hollywood : Un moment historique

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David Beckham reçoit une étoile à Hollywood : Un moment historique

Le footballeur légendaire David Beckham a été honoré avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Cet événement marquant a été symboliquement programmé pour coïncider avec le jour d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

C'est ce qu'a rapporté The Guardian.

Beckham a qualifié cette récompense de « l'un des moments les plus inoubliables de ma vie », affirmant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un tel honneur puisse être accordé à un simple footballeur anglais.

David Beckham agenouillé à côté de son étoile sur le Walk of Fame.

La cérémonie a été organisée de manière originale : au lieu du traditionnel tapis rouge, un chemin rappelant un terrain de football vert a été choisi, renforçant ainsi l'esprit de la Coupe du Monde.

Le célèbre acteur Tom Cruise a salué la carrière de Beckham, le décrivant comme un symbole brillant de travail, de détermination et d'influence mondiale. Beckham, à son tour, a exprimé sa gratitude envers Tom Cruise, le reconnaissant comme un ami proche et une source d'inspiration.

Pour rappel, Beckham a joué pour le LA Galaxy pendant plusieurs années à partir de 2007 et est actuellement copropriétaire du club Inter Miami CF.

Tom Cruise et la famille Beckham assis ensemble lors de l'événement public.

Lui et d'autres célébrités ont également assisté à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde à Los Angeles. Des personnalités telles que Leonardo DiCaprio, Halle Berry, Owen Wilson et Paris Hilton étaient présentes à l'événement.

Cet événement restera dans l'histoire comme l'un des moments éclatants où les mondes du sport et du cinéma se sont unis.

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