Le footballeur légendaire David Beckham a été honoré avec une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Cet événement marquant a été symboliquement programmé pour coïncider avec le jour d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

C'est ce qu'a rapporté The Guardian.

Beckham a qualifié cette récompense de « l'un des moments les plus inoubliables de ma vie », affirmant qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un tel honneur puisse être accordé à un simple footballeur anglais.

La cérémonie a été organisée de manière originale : au lieu du traditionnel tapis rouge, un chemin rappelant un terrain de football vert a été choisi, renforçant ainsi l'esprit de la Coupe du Monde.

Le célèbre acteur Tom Cruise a salué la carrière de Beckham, le décrivant comme un symbole brillant de travail, de détermination et d'influence mondiale. Beckham, à son tour, a exprimé sa gratitude envers Tom Cruise, le reconnaissant comme un ami proche et une source d'inspiration.

Pour rappel, Beckham a joué pour le LA Galaxy pendant plusieurs années à partir de 2007 et est actuellement copropriétaire du club Inter Miami CF.

Lui et d'autres célébrités ont également assisté à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde à Los Angeles. Des personnalités telles que Leonardo DiCaprio, Halle Berry, Owen Wilson et Paris Hilton étaient présentes à l'événement.

Cet événement restera dans l'histoire comme l'un des moments éclatants où les mondes du sport et du cinéma se sont unis.