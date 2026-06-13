L'ancien défenseur de l'Angleterre Stuart Pearce a exhorté le milieu de terrain d'Arsenal Declan Rice à montrer son "côté d'acier" et à prendre le contrôle de la hiérarchie de l'équipe. Pearce estime que si les "Three Lions" veulent mettre fin à 60 ans sans trophée, Rice doit agir avec plus de détermination sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com .

Pearce a souligné que les capacités physiques et techniques de Declan Rice pourraient faire de lui le meilleur joueur du tournoi. Cependant, il n'a pas caché sa surprise quant au fait que les compétences du joueur sur les coups de pied arrêtés ne soient pas suffisamment exploitées. L'ancien défenseur affirme que même en présence de stars comme Harry Kane, Rice devrait prendre la responsabilité des coups francs.

"Les joueurs de haut niveau sont des gens sympathiques dans une certaine mesure, mais sur le terrain, ils sont impitoyables pour atteindre leurs objectifs. J'ai vu Declan Rice marquer deux coups francs brillants contre le Real Madrid, mais depuis, il montre moins cette compétence. Si j'étais à sa place, je dirais à mes coéquipiers : 'Écartez-vous, c'est moi qui tire'," déclare Pearce.

Pearce a également noté que le style de jeu de l'équipe d'Angleterre moderne a changé. Selon lui, l'équipe actuelle est beaucoup plus "rusée" qu'à d'autres époques et s'est adaptée aux exigences du football moderne. Bien que cela s'éloigne un peu de la combativité anglaise traditionnelle, il a ajouté qu'une telle stratégie est nécessaire pour remporter des tournois.

Bien que Declan Rice soit performant avec Arsenal, les experts attendent de lui qu'il prenne plus de responsabilités en équipe nationale. Il est souligné que la star de la Premier League doit désormais s'imposer non seulement comme un récupérateur, mais comme un leader capable de décider du sort des matchs.