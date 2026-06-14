Mbappé console Saliba après la victoire du PSG sur Arsenal

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Mbappé console Saliba après la victoire du PSG sur Arsenal

Le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur l'ambiance dans le vestiaire après la victoire du PSG sur Arsenal en Ligue des champions. La star du Real Madrid a partagé ses réflexions sur l'équilibre émotionnel entre le vaincu William Saliba et les Parisiens victorieux. C'est ce que rapporte Goal.com .

"J'ai immédiatement félicité mes coéquipiers du PSG. Il est plus facile de consoler une personne (Saliba) que cinq personnes qui ont perdu en Ligue des champions. Leur résultat est incroyable. Je sais ce que c'est que de perdre une finale de Ligue des champions, donc nous avons essayé de soutenir Saliba. L'état d'esprit dans l'équipe est excellent et nous sommes concentrés sur la Coupe du monde", a déclaré Mbappé lors d'une conférence de presse.

Mbappé, qui mène actuellement l'attaque du Real Madrid, a souligné que le succès collectif est plus important que les records personnels. Bien qu'il se rapproche du record de Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde, il a affirmé que son objectif principal est de remporter à nouveau l'or avec la France.

"C'est agréable d'être sur la liste des meilleurs buteurs, mais pour moi, le plus important est de ramener le titre de champion du monde en France. Ma condition physique est excellente et je suis prêt à aider l'équipe nationale. Nous comprenons qu'un chemin difficile nous attend, mais nous ferons tout notre possible pour atteindre la finale", a ajouté l'attaquant.

Kylian MbappePSGArsenalLigue Des ChampionsFrance
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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