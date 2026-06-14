La FIFA introduit des chevrons symboliques spéciaux pour les participants à la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026, qui apporte joie et excitation à des millions de fans sur les terrains d'Amérique, restera dans les mémoires non seulement pour ses matchs intenses, mais aussi pour ses innovations historiques. La FIFA a préparé une surprise unique pour les joueurs participant à ce tournoi prestigieux. Les participants au Mondial porteront désormais des badges commémoratifs spéciaux — des chevrons — sur leurs manches, reflétant leur statut et leur histoire.

Ces badges symboliques soulignent non seulement le statut des joueurs dans le tournoi, mais ajoutent également une touche unique aux maillots.

Trois types de badges de statut historique introduits par la FIFA

Selon les nouvelles règles, l'instance dirigeante du football international a développé trois catégories de chevrons symboliques :

Chevron « Début » : Destiné aux nouveaux noms participant à une Coupe du Monde pour la première fois de leur carrière ;

Chevron « Héritage » (Heritage) : Pour les joueurs vétérans légendaires qui se sont imposés dans le monde du football et qui se sont qualifiés pour une Coupe du Monde cinq fois ou plus ;

Chevron « Gloire dorée » (Golden Glory) : Pour les stars ayant reçu des distinctions individuelles lors de précédentes Coupes du Monde, telles que meilleur buteur, meilleur joueur ou meilleur gardien.

Quels maillots porteront nos représentants lors du match historique ?

Pour nos fans, la nouvelle la plus joyeuse est que les 26 joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qualifiée pour la première fois de l'histoire pour une Coupe du Monde, entreront sur le terrain pour leur match d'ouverture historique contre la Colombie avec le Chevron « Début » sur leur manche droite.

Selon les règles, les joueurs qui entrent sur le terrain lors du premier match ne porteront plus ce badge lors des matchs suivants. Les joueurs sur le banc continueront à porter ce badge de débutant jusqu'à ce qu'ils fassent leur première apparition officielle en Coupe du Monde. Fait intéressant, des stars mondiales actuelles comme l'Espagnol Lamine Yamal et le Norvégien Erling Haaland commenceront également le tournoi avec ce badge « Début ».

Vous pouvez vous familiariser avec les types de chevrons nouvellement introduits et la liste des stars mondiales honorées de les porter dans le tableau analytique ci-dessous :

Type de chevron et statut À qui est-il destiné ? Équipe nationale d'Ouzbékistan Légendes portant deux types de chevrons Autres stars célèbres récompensées par un chevron Chevron « Début » Pour les participants pour la première fois Tous nos 26 joueurs le portent lors du premier match — Lamine Yamal (Espagne)

Erling Haaland (Norvège) « Héritage » (Heritage) Pour ceux ayant 5 participations ou plus — Lionel Messi (6e participation)

Luka Modrić (5e participation) Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Yuto Nagatomo « Gloire dorée » Pour les lauréats individuels — Séparément sur chaque manche

auront deux chevrons James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez

Privilège spécial pour Messi et Modrić : un chevron sur chaque manche !

Le nombre de stars mondiales honorées de porter les badges « Héritage » et « Gloire dorée » est très limité. Cette liste comprend des personnalités célèbres telles que James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer et le Japonais Yuto Nagatomo.

Cependant, l'événement le plus intéressant et unique de ce tournoi concerne Lionel Messi et Luka Modrić. Ces deux légendes vivantes joueront sur le terrain avec deux chevrons différents simultanément. Comme le capitaine argentin Messi participe à sa sixième Coupe du Monde et le Croate Modrić à sa cinquième, et qu'ils ont été élus meilleurs joueurs lors de précédentes éditions, ils auront des chevrons séparés sur chaque manche. C'est un signe de grand respect pour leurs immenses contributions au football mondial.

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