Une célèbre blogueuse n'a pas pu retenir ses larmes lors de sa rencontre avec Cristiano (vidéo)

·39·Sport
Une célèbre blogueuse n'a pas pu retenir ses larmes lors de sa rencontre avec Cristiano (vidéo)

La Coupe du Monde 2026, organisée outre-Atlantique, a enfin débuté. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur les derniers préparatifs des équipes nationales, un moment profondément sincère et émouvant s'est produit au camp d'entraînement de l'équipe nationale du Portugal, touchant le cœur de millions de personnes. La légende du football Cristiano Ronaldo a rencontré en personne l'une de ses fans les plus fidèles, la célèbre créatrice de contenu (blogueuse) belge, Celine Dept.

Les images de cette rencontre sont devenues virales sur les réseaux sociaux, créant un véritable buzz mondial en peu de temps.

Rencontre inattendue et la blogueuse qui pleure de joie

La Belge Celine Dept est connue depuis longtemps pour ses vidéos captivantes sur le football et pour son immense respect envers la superstar portugaise. Lorsqu'elle a enfin vu son idole, Cristiano Ronaldo, qu'elle rêvait de rencontrer depuis des années, elle n'a pas pu contenir ses émotions. La vidéo virale montre Celine pleurant de joie et d'excitation tout en saluant le joueur légendaire.

Bien qu'il soit la personne la plus célèbre de la planète, Ronaldo n'a pas traité cela comme une simple interaction avec une fan. Montrant son côté doux et bienveillant, il a pris le temps de la réconforter. Il a serré Celine dans ses bras, a essuyé doucement ses larmes et a eu une conversation très chaleureuse avec elle.

Vous pouvez découvrir les détails de cette conversation sincère et de la rencontre entre Ronaldo et sa fidèle fan grâce au tableau analytique spécial ci-dessous :

Protagonistes de la rencontre

Lieu et moment de la rencontre

Activité de la fan

Les mots sincères de Ronaldo

La réponse émue de Celine

Écho sur les réseaux sociaux

Cristiano Ronaldo


(Star portugaise)

Camp d'entraînement du Portugal


(Avant la CDM 2026, cette semaine)

Celine Dept


(Blogueuse belge, créatrice de contenu)

« Ne pleure pas... Je suis heureux de te rencontrer »

« Merci pour tout. Est-ce qu'on peut prendre une photo ensemble ? »

Est devenu un buzz


(Des millions de vues)

« Ne pleure pas... Je suis heureux de te rencontrer ! »

Alors que Celine était submergée par la joie et essayait de contrôler ses émotions, Cristiano Ronaldo lui a souri et a dit d'un ton apaisant :

« S'il te plaît, ne pleure pas. Tu suis ma carrière et tu me soutiens depuis si longtemps. Je suis très heureux de te rencontrer en personne. Maintenant, que veux-tu faire pendant ce moment de bonheur ? »

La jeune créatrice de contenu, toujours tremblante d'excitation, a répondu à son idole :

« Tout d'abord, merci infiniment de m'offrir ce bonheur et d'être une telle source de motivation dans ma vie — merci pour tout. Est-ce qu'on peut prendre une belle photo en souvenir ? »

Cette interaction a clairement montré à quel point cette rencontre était importante pour Celine. Après tout, elle a souvent souligné dans ses vidéos que Ronaldo est sa plus grande source d'inspiration, non seulement dans le football mais aussi dans sa carrière de blogueuse. Avant de prendre la photo, Cristiano a fait preuve de bienveillance, lui demandant d'essuyer complètement ses larmes, et a poursuivi leur conversation amicale. Cette vidéo a prouvé une fois de plus à quel point Cristiano a un grand cœur.

Suivez les matchs les plus chauds de la Coupe du Monde, les nouvelles les plus intéressantes sur la vie de Cristiano Ronaldo et d'autres stars mondiales, ainsi que les mises à jour quotidiennes avec nous sur Zamin !

Cristiano RonaldoPortugalBelgiqueCeline DeptFIFA
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Vitinha affirme que le Portugal n'est pas favori, mais un prétendant au titreVitinha affirme que le Portugal n'est pas favori, mais un prétendant au titreAujourd'hui, 09:47Qui aurait cru qu'un garçon jouant pour 500 dollars deviendrait une star de City ?Qui aurait cru qu'un garçon jouant pour 500 dollars deviendrait une star de City ?Aujourd'hui, 09:37La Turquie s'incline face à l'Australie malgré 30 tirsLa Turquie s'incline face à l'Australie malgré 30 tirsAujourd'hui, 09:22Montella exprime sa confiance en son équipe après la défaite contre l'AustralieMontella exprime sa confiance en son équipe après la défaite contre l'AustralieAujourd'hui, 09:15Vinícius Junior s'exprime après le match nul contre le MarocVinícius Junior s'exprime après le match nul contre le MarocAujourd'hui, 09:09Le tournoi RAF 10 s'achève avec l'annonce des vainqueursLe tournoi RAF 10 s'achève avec l'annonce des vainqueursAujourd'hui, 09:02
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe
Le Real Madrid prend une décision finale concernant Kylian Mbappe