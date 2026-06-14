Le tournoi sensationnel 'RAF 10', organisé à Saint-Louis, dans le Missouri, avec la participation de représentants du monde de la lutte libre et des arts martiaux mixtes, a pris fin. Débutée tôt ce matin, cette compétition majeure a offert aux fans un véritable plaisir de lutte, des situations inattendues et du drame. Alors que des ceintures de champion ont été décernées dans deux catégories de poids, les combats entre notre représentant et des stars mondiales ont été au centre de l'attention des experts internationaux.

Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée de tous les résultats officiels et les détails des combats les plus intenses du tournoi.

Titres de champion et victoires avant la limite dans les combats principaux

Le combat principal, très attendu, a eu lieu dans la catégorie catchweight. Représentant les EAU, l'invaincu Khamzat Chimaev a envoyé l'Américain Dillon Danis au tapis dès le premier round, s'imposant par 'tombé' (victoire nette) avant la limite. La star des poids légers Arman Tsarukyan a affronté le légendaire vétéran Tony Ferguson, dominant son adversaire avec une supériorité technique claire et s'imposant 10:0 avant la fin. De même, Aaron Pico n'a laissé aucune chance à Lance Palmer, gagnant par supériorité technique 12:1.

Dans le combat pour la ceinture de championne intérimaire 'RAF' chez les poids minimum féminins, Lucia Yepes a largement dominé Kendra Ryan 13:2 pour remporter la ceinture d'or. Dans le choc dramatique pour le titre principal des poids mouches, Austin DeSanto a battu son adversaire Reyneri Andreu par une courte marge (2:1) et a ceinturé le titre de champion.

Vous pouvez consulter en détail tous les résultats officiels du tournoi 'RAF 10' qui s'est tenu aux États-Unis dans le tableau analytique suivant :

Ordre Lutteurs Score officiel Statut et méthode de fin Résultat principal 1. Khamzat Chimaev — Dillon Danis Avant la limite Tombé (Victoire nette) Victoire pour les débuts de Chimaev 2. Arman Tsarukyan — Tony Ferguson 10 : 0 Supériorité technique (Avant la limite) Tsarukyan défend son classement 3. Aaron Pico — Lance Palmer 12 : 1 Victoire par supériorité technique Performance solide de Pico 4. Lucia Yepes — Kendra Ryan 13 : 2 Par supériorité technique Détentrice de la ceinture RAF intérimaire Championne 5. Austin DeSanto — Reyneri Andreu 2 : 1 Courte avance (aux points) Ceinture RAF poids mouches Détenteur 6. Rizabek Aytmukhan — Hayden Zillmer 6 : 4 Aux points Victoire du talent kazakh 7. Sebastian Rivera — Haji Aliyev 9 : 5 Avantage aux points Succès important pour Rivera 8. Keegan O'Toole — Bekzod Abdurakhmonov 10 : 6 Aux points Notre compatriote a perdu 9. Andrew Alirez — Jaden Ayerman 5 : 3 Aux points Domination d'Alirez 10. Shamil Sharipov — Yonger Bastida 5 : 3 Décision des juges Sharipov prouve sa force 11. Arsen Harutyunyan — Caleb Smith 14 : 4 Supériorité technique (Avant la limite) Défaite rapide pour Smith

Revue des combats internationaux : Bekzod Abdurakhmonov perd aux points

Des affrontements intenses ont également été observés dans la section de lutte internationale du tournoi. Le célèbre lutteur kazakh et champion du monde Rizabek Aytmukhan a remporté un combat difficile contre Hayden Zillmer 6:4. Sebastian Rivera a battu le lutteur expérimenté et renommé Haji Aliyev 9:5.

Malheureusement, une nouvelle décevante pour nos fans de sport est venue du combat impliquant notre lutteur expérimenté et médaillé olympique Bekzod Abdurakhmonov. Malgré une belle résistance face à l'Américain Keegan O'Toole, il a finalement perdu 6:10. De plus, Andrew Alirez a battu Jaden Ayerman 5:3, et Shamil Sharipov a vaincu Yonger Bastida sur le même score de 5:3. Dans l'un des derniers combats du tournoi, Arsen Harutyunyan a obtenu une victoire par supériorité technique 14:4 contre Caleb Smith.

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