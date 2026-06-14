Le tournoi RAF 10 s'achève avec l'annonce des vainqueurs

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Le tournoi RAF 10 s'achève avec l'annonce des vainqueurs

Le tournoi sensationnel 'RAF 10', organisé à Saint-Louis, dans le Missouri, avec la participation de représentants du monde de la lutte libre et des arts martiaux mixtes, a pris fin. Débutée tôt ce matin, cette compétition majeure a offert aux fans un véritable plaisir de lutte, des situations inattendues et du drame. Alors que des ceintures de champion ont été décernées dans deux catégories de poids, les combats entre notre représentant et des stars mondiales ont été au centre de l'attention des experts internationaux.

Vous trouverez ci-dessous une présentation détaillée de tous les résultats officiels et les détails des combats les plus intenses du tournoi.

Titres de champion et victoires avant la limite dans les combats principaux

Le combat principal, très attendu, a eu lieu dans la catégorie catchweight. Représentant les EAU, l'invaincu Khamzat Chimaev a envoyé l'Américain Dillon Danis au tapis dès le premier round, s'imposant par 'tombé' (victoire nette) avant la limite. La star des poids légers Arman Tsarukyan a affronté le légendaire vétéran Tony Ferguson, dominant son adversaire avec une supériorité technique claire et s'imposant 10:0 avant la fin. De même, Aaron Pico n'a laissé aucune chance à Lance Palmer, gagnant par supériorité technique 12:1.

Dans le combat pour la ceinture de championne intérimaire 'RAF' chez les poids minimum féminins, Lucia Yepes a largement dominé Kendra Ryan 13:2 pour remporter la ceinture d'or. Dans le choc dramatique pour le titre principal des poids mouches, Austin DeSanto a battu son adversaire Reyneri Andreu par une courte marge (2:1) et a ceinturé le titre de champion.

Vous pouvez consulter en détail tous les résultats officiels du tournoi 'RAF 10' qui s'est tenu aux États-Unis dans le tableau analytique suivant :

Ordre

Lutteurs

Score officiel

Statut et méthode de fin

Résultat principal

1.

Khamzat Chimaev — Dillon Danis

Avant la limite

Tombé (Victoire nette)

Victoire pour les débuts de Chimaev

2.

Arman Tsarukyan — Tony Ferguson

10 : 0

Supériorité technique (Avant la limite)

Tsarukyan défend son classement

3.

Aaron Pico — Lance Palmer

12 : 1

Victoire par supériorité technique

Performance solide de Pico

4.

Lucia Yepes — Kendra Ryan

13 : 2

Par supériorité technique

Détentrice de la ceinture RAF intérimaire Championne

5.

Austin DeSanto — Reyneri Andreu

2 : 1

Courte avance (aux points)

Ceinture RAF poids mouches Détenteur

6.

Rizabek Aytmukhan — Hayden Zillmer

6 : 4

Aux points

Victoire du talent kazakh

7.

Sebastian Rivera — Haji Aliyev

9 : 5

Avantage aux points

Succès important pour Rivera

8.

Keegan O'Toole — Bekzod Abdurakhmonov

10 : 6

Aux points

Notre compatriote a perdu

9.

Andrew Alirez — Jaden Ayerman

5 : 3

Aux points

Domination d'Alirez

10.

Shamil Sharipov — Yonger Bastida

5 : 3

Décision des juges

Sharipov prouve sa force

11.

Arsen Harutyunyan — Caleb Smith

14 : 4

Supériorité technique (Avant la limite)

Défaite rapide pour Smith

Revue des combats internationaux : Bekzod Abdurakhmonov perd aux points

Des affrontements intenses ont également été observés dans la section de lutte internationale du tournoi. Le célèbre lutteur kazakh et champion du monde Rizabek Aytmukhan a remporté un combat difficile contre Hayden Zillmer 6:4. Sebastian Rivera a battu le lutteur expérimenté et renommé Haji Aliyev 9:5.

Malheureusement, une nouvelle décevante pour nos fans de sport est venue du combat impliquant notre lutteur expérimenté et médaillé olympique Bekzod Abdurakhmonov. Malgré une belle résistance face à l'Américain Keegan O'Toole, il a finalement perdu 6:10. De plus, Andrew Alirez a battu Jaden Ayerman 5:3, et Shamil Sharipov a vaincu Yonger Bastida sur le même score de 5:3. Dans l'un des derniers combats du tournoi, Arsen Harutyunyan a obtenu une victoire par supériorité technique 14:4 contre Caleb Smith.

Suivez les derniers tournois sensationnels de lutte libre et de MMA, les performances de nos compatriotes sur la scène internationale et les actualités sportives les plus fiables avec nous sur Zamin !

Khamzat ChimaevSaint-LouisArman TsarukyanTony FergusonÉtats-Unis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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