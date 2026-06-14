Vinícius Junior s'exprime après le match nul contre le Maroc

La Coupe du Monde 2026, qui a débuté sur les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique, entre dans une phase intense. Lors de la première journée du groupe C, le Brésil, grand favori du tournoi, a affronté le Maroc, terminant sur un score de 1-1. Après la rencontre, la star du Real Madrid et ailier talentueux Vinícius Junior, auteur de l'unique but égalisateur pour les « Pentacampeões », s'est présenté devant les médias. L'attaquant, chouchou des supporters, a évoqué ses impressions sur le match, les difficultés rencontrées et les consignes de Carlo Ancelotti.

« Le but encaissé au début a perturbé nos plans »

Vinícius Junior n'a pas caché que le but encaissé dans les premières minutes a affecté la tactique globale de l'équipe :

« Bien sûr, encaisser un but dès les premières minutes change complètement le plan de match initial. Cependant, je pense que les gars se sont vite repris, se sont adaptés à la nouvelle situation et nous avons considérablement renforcé nos actions défensives.

Après que mon coéquipier Raphinha a changé d'aile, nous avons élargi notre jeu offensif et commencé à contrôler le ballon. Mais il faut l'admettre, le premier match d'une Coupe du Monde est toujours mentalement très difficile et complexe. Le Maroc a proposé un football très cohérent aujourd'hui, et la pression du premier match se fait toujours sentir sur le terrain. »

Vous pouvez en savoir plus sur la déclaration de Vinícius Junior et la situation dans le groupe C grâce au tableau analytique suivant :

Nom et statut du joueur Contribution au match contre le Maroc Exigence principale d'Ancelotti Conditions climatiques Statut personnel du joueur Objectif principal pour le prochain tour Vinícius Junior

(Ailier brésilien) 32e minute auteur d'un but magnifique Contrôle du ballon et activation des ailes Outre-mer temps très chaud Expérience et responsabilité considérablement accrues Au prochain match gagner à tout prix

« Je suis prêt pour tous les défis de ce tournoi »

L'attaquant talentueux a également évoqué sa progression personnelle et les conditions météorologiques inconfortables outre-mer.

« Lors de la précédente Coupe du Monde, j'étais encore très jeune et inexpérimenté. Aujourd'hui, j'ai mûri dans mon jeu et j'ai beaucoup appris, mais en même temps, le sens des responsabilités sur mes épaules a grandi. Je pense que pour ce tournoi prestigieux de cette année, je suis absolument prêt à affronter toutes les difficultés.

L'état des stades et des terrains ici est un peu différent, et en plus, il fait très chaud. Nous devons nous adapter rapidement à ce climat car les événements de la Coupe du Monde s'enchaînent très vite. Notre entraîneur Carlo Ancelotti nous a demandé de garder le ballon plus longtemps et de le transmettre rapidement d'une aile à l'autre. Nous avons réussi à le faire, mais nous n'avons pas pu créer beaucoup de situations dangereuses devant le but adverse. La raison est que l'équipe marocaine était très organisée et solide en défense. Maintenant, nous devons analyser ce match en profondeur. Lors de la deuxième journée, nous devons absolument gagner, quoi qu'il arrive », a conclu Vinícius.

Rappelons que lors de la deuxième journée du groupe C, le Brésil affrontera Haïti le 20 juin, et les supporters n'attendent rien de moins que trois points de la part des « Pentacampeões ».

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