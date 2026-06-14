Après la conclusion de la saison de l'UEFA Champions League sur les terrains européens et le sacre du Paris Saint-Germain, le mercato estival sur le continent a débuté avec de véritables sensations. Actuellement, le Real Madrid est de nouveau au centre du marché des transferts. Selon des médias étrangers réputés, le 'Club Royal' envisage sérieusement la possibilité de recruter le vainqueur en titre de la Champions League et star offensive de Paris, Ousmane Dembélé.

Selon des informations exclusives diffusées par la célèbre et fiable publication turque 'TRT Spor', le club madrilène prévoit de réaliser le plus gros achat de l'été grâce à ce transfert.

La victoire présidentielle de Florentino Perez et l'option offensive principale

Le président sortant Florentino Perez, réélu à la tête du club madrilène, vise à consolider sa dernière victoire électorale historique avec une signature brillante et sensationnelle cet été. Les responsables du Real Madrid ont soigneusement étudié plusieurs candidats pour rendre la ligne d'attaque de l'équipe encore plus redoutable. En conséquence, Ousmane Dembélé, auteur d'une saison fantastique avec les Parisiens, est devenu l'une des options prioritaires pour le géant madrilène sur le marché des transferts.

Pour financer ce transfert majeur et libérer un quota pour les joueurs étrangers (limite hors-UE), la direction du Real Madrid est même prête à un sacrifice inattendu. Il est rapporté que les Madrilènes prévoient de mettre le milieu de terrain Brahim Díaz sur la liste des transferts pour financer l'acquisition de la star française. De cette manière, le club cherche à générer des fonds supplémentaires.

Grâce au tableau analytique spécial suivant, vous pouvez vous familiariser avec le statut d'Ousmane Dembélé au PSG, ses statistiques impressionnantes et les plans du Real Madrid pour sa ligne d'attaque :

La star ciblée pour le transfert Statut actuel du joueur Contrat actuel avec le PSG Performance globale la saison dernière Source financière pour le contrat Option alternative échouée (tentative précédente) Ousmane Dembélé

(Attaquant français) Vainqueur du

Ballon d'Or Jusqu'à l'été

2028 37 matchs,

19 buts et 10 passes décisives Vente de

Brahim Díaz Julián Álvarez

(Atlético Madrid)

Le roi du Ballon d'Or va-t-il rejoindre Madrid ?

Il convient de noter que le contrat de travail actuel d'Ousmane Dembélé avec le club parisien court jusqu'à l'été 2028, et il est clair que Nasser Al-Khelaïfi ne le laissera pas partir facilement. Cependant, l'offre attrayante du Real Madrid et la politique de transfert de Florentino Perez sont capables de rompre n'importe quel contrat. La saison écoulée a été le sommet de la carrière de Dembélé — il a disputé 37 matchs toutes compétitions confondues avec le PSG, marqué 19 buts et délivré 10 passes décisives à ses coéquipiers. Plus important encore, l'attaquant est actuellement le détenteur en titre de la récompense individuelle la plus prestigieuse de la planète — le Ballon d'Or.

Auparavant, les médias sportifs avaient rapporté que le Real Madrid avait mené des négociations pour signer l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julián Álvarez, mais ces tentatives avaient échoué. Désormais, le 'Club Royal' concentre toute son attention sur le vainqueur du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé.

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