Bulat Yesmagambetov évalue les chances de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

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Bulat Yesmagambetov évalue les chances de l'Ouzbékistan à la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026, qui tient toute la planète en haleine devant les écrans, se poursuit avec des drames inattendus et des résultats sensationnels. Dès la première journée, les grandes équipes font face à une résistance sérieuse. Par exemple, le Brésil, favori étoilé pour le titre, a évité de justesse la défaite face à un Maroc résilient, tandis que la Turquie, malgré son effectif talentueux, s'est inclinée 0-2 face à l'Australie. Dans cette atmosphère brûlante, les moments historiques que tout le peuple ouzbek attend avec impatience approchent à grands pas.

Les débuts historiques des « Loups Blancs » et un arbitre anglais

L'équipe nationale d'Ouzbékistan, placée dans le groupe K, disputera son premier match historique en Coupe du Monde le 18 juin à 07h00 (heure de Tachkent) contre la solide équipe de Colombie. Cette rencontre cruciale sera dirigée par une équipe arbitrale menée par l'expérimenté arbitre anglais Anthony Taylor, bien connu de notre compatriote Abdukodir Khusanov sur les terrains européens.

À l'heure actuelle, la communauté sportive internationale et des experts renommés expriment activement leurs opinions sur les chances de nos représentants.

Vous pouvez consulter en détail le calendrier des matchs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 et ses adversaires via le tableau d'analyse sportive officiel ci-dessous :

Phase de groupes et tours

Nom de l'équipe adverse

Date du match

Coup d'envoi (heure de Tachkent)

Arbitre principal

Sélectionneur de notre équipe nationale

1er match de groupe

Colombie

18 juin 2026

À 07h00

Anthony Taylor


(Angleterre)

Fabio Cannavaro

2ème match de groupe

Portugal

23 juin 2026

Selon le calendrier officiel

Arbitres internationaux

Fabio Cannavaro

3ème match de groupe

RD Congo

28 juin 2026

Selon le calendrier officiel

Arbitres internationaux

Fabio Cannavaro

Vues réalistes et prévisions d'un expert kazakh

Le célèbre expert en football kazakh et fonctionnaire expérimenté Bulat Yesmagambetov, dans une interview exclusive accordée à la publication «Sports24.kz», a évalué les chances des protégés de Fabio Cannavaro avec prudence et réalisme.

Les réflexions analytiques de Bulat Yesmagambetov sur notre équipe nationale :

« Le fait que l'équipe nationale d'Ouzbékistan se soit qualifiée pour cette Coupe du Monde tant attendue est un succès historique et une véritable fête pour tout le pays. Des sensations inattendues se produisent déjà au Mondial, la victoire de l'Australie sur la Turquie en est un exemple clair. Bien sûr, nous serons heureux si les joueurs ouzbeks surprennent leurs fans avec un beau jeu. Cependant, comme l'équipe participe pour la première fois à ce tournoi prestigieux, il est un peu difficile d'exiger d'eux des victoires ou des résultats énormes. Dans le match contre la Colombie, très expérimentée, l'avantage sera du côté de l'adversaire. Objectivement parlant, l'équipe nationale d'Ouzbékistan se battra principalement contre la République Démocratique du Congo pour éviter de terminer à la dernière place du groupe. »

Pour rappel, nos joueurs dirigés par le légendaire Fabio Cannavaro disputeront leur deuxième match de groupe le 23 juin contre le solide Portugal, et le dernier match décisif de la phase de groupes aura lieu le 28 juin contre la RD Congo. Nous souhaitons à nos représentants un grand succès sur ce chemin difficile et honorable !

Suivez le pouls de la Coupe du Monde, les pas historiques de notre équipe nationale, les analyses exclusives d'experts célèbres et les nouvelles les plus fiables du monde du sport avec nous sur les pages de Zamin !

Bulat EsmagambetovOuzbékistanColombieAnthony TaylorFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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