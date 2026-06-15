La Coupe du Monde 2026, qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, a livré son premier résultat inattendu. L'actuel champion d'Europe, l'Espagne, a fait match nul sans but (0:0) face au Cap-Vert, débutant du tournoi. Le match, disputé dans le stade d'Atlanta, s'est avéré être un véritable test pour les hommes de Luis de la Fuente. Goal.com rapporte .

Tout au long de la rencontre, l'Espagne, grande favorite, a pris le contrôle du ballon comme prévu, mais a rencontré de graves difficultés pour concrétiser ses attaques. Selon Goal.com, l'équipe nationale du Cap-Vert, 64e au classement mondial, a opposé une résistance honorable à son adversaire de renom grâce à une défense disciplinée et un gardien héroïque. Le portier de 40 ans, Vozinha, est notamment devenu le héros du match avec ses arrêts spectaculaires.

Problèmes offensifs et facteur Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal, aligné en tant qu'avant-centre avec l'Espagne, n'a pas réussi une nouvelle fois à s'imposer. De plus, Ferran Torres a manqué une occasion idéale en première période, laissant son équipe dans une situation difficile. Au milieu de terrain, Pedri n'a pas réalisé l'un de ses meilleurs matchs, entraînant un manque de créativité dans l'organisation des attaques.

Pour tenter de changer la donne, Luis de la Fuente a fait entrer Lamine Yamal à la 70e minute. L'entrée du jeune prodige du FC Barcelone a considérablement augmenté le rythme du jeu et multiplié les situations dangereuses aux abords de la surface adverse. Cependant, même les efforts de Yamal n'ont pas suffi à percer la défense solide du Cap-Vert.

En défense, l'Espagne a agi avec relative sérénité. Pau Cubarsí et Aymeric Laporte ont neutralisé les rares contre-attaques adverses. Néanmoins, l'inefficacité offensive a légèrement compliqué la position des champions d'Europe dans le groupe. Ce résultat est considéré comme un succès historique pour le Cap-Vert.

Pour les passionnés de football ouzbeks, ce résultat a été une surprise, car l'équipe nationale d'Espagne est considérée comme l'un des grands favoris de la compétition. Si l'Espagne ne renforce pas son jeu lors des prochaines journées, sa qualification pour les phases finales pourrait être remise en question. Le Cap-Vert, quant à lui, a obtenu son premier point historique en Coupe du Monde grâce à ce nul.