Le match de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 entre l'Espagne et le Cap-Vert s'est terminé sur un résultat inattendu. La rencontre s'est soldée par un score nul 0-0. Cependant, bien qu'aucun but n'ait été marqué, ce match a marqué un tournant décisif pour le gardien du Cap-Vert, Vozinya.

L'Espagne a dominé une grande partie de la rencontre. L'équipe a eu 62 % de possession, a effectué 764 passes et a tenté 23 tirs, dont 8 cadrés. Le Cap-Vert a principalement joué en défense : l'équipe a tenté 6 tirs, dont un seul cadré.

Malgré cela, les joueurs espagnols n'ont pas réussi à tromper la vigilance du gardien capverdien. Le mérite revient largement à Vozinya, qui a réalisé plusieurs arrêts cruciaux pour sauver son équipe de la défaite. Il a ainsi été élu homme du match. La capture d'écran montre que Vozinya a reçu une note de 9,7.

Fait intéressant, avant le match contre l'Espagne, Vozinya comptait environ 50 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Après 90 minutes de jeu, son audience a explosé pour atteindre 1,6 million. Cela montre une fois de plus à quel point un seul match de football peut influencer la notoriété et la carrière d'un joueur.

Pour le Cap-Vert, le match nul contre l'Espagne a été perçu comme une grande victoire. Car si l'Espagne a totalement contrôlé le match statistiquement, la figure la plus marquante sur le terrain a été le gardien du Cap-Vert. Par ses arrêts, son assurance et son sang-froid, Vozinya a non seulement sauvé son équipe, mais a également captivé les fans de football.

Depuis ce match, le nom de Vozinya est largement discuté. En gardant sa cage inviolée face à un adversaire aussi fort que l'Espagne, il a créé l'une des nuits les plus mémorables de l'histoire du Cap-Vert.