La Coupe du Monde de football, accueillie par les États-Unis, le Canada et le Mexique, approche à grands pas, captivant non seulement des millions de supporters, mais toute la communauté sportive mondiale. Dans ce format révolutionnaire et élargi, où 48 des meilleures équipes nationales participent pour la première fois, des jeunes talents encore méconnus du grand public, mais promis à un avenir brillant, s'apprêtent à démontrer leur savoir-faire aux côtés des superstars milliardaires du football mondial.

Pour de nombreux jeunes joueurs prometteurs, le tournoi de cette année représente une opportunité en or sans précédent de montrer leur talent au monde entier, d'augmenter leur valeur marchande et d'ouvrir les portes des plus grands clubs européens. C'est pourquoi les scouts les plus renommés et les dirigeants des meilleures équipes affluent vers l'Amérique du Nord pour découvrir les nouvelles étoiles qui bâtiront les fondations du futur.

La liste de Tom Colmanesse et la reconnaissance du talent ouzbek

Tom Colmanesse, l'un des journalistes sportifs les plus célèbres et respectés au monde, s'est rendu sur les lieux du Mondial. Il a sélectionné les talents les plus prometteurs qui, bien que pas encore universellement connus sur la scène majeure, verront bientôt leurs noms faire la une de la presse mondiale : 32 jeunes footballeurs ont été spécifiquement sélectionnés. Pour les passionnés de football, il est extrêmement gratifiant et honorable de noter que Abbosbek Fayzullayev, milieu offensif de l'équipe nationale d'Ouzbékistan — qui participe à sa première Coupe du Monde — et du célèbre club turc Istanbul Bashakshehir, figure également dans cette prestigieuse liste internationale.

L'article de l'insider et journaliste reconnu Tom Colmanesse sur Fayzullayev : « Aujourd'hui, presque chaque pays a son talent local célébré sous le surnom de "Messi". Dans certains cas, de telles comparaisons cosmiques peuvent exercer une pression psychologique excessive sur les jeunes, mais un tel nom suscite toujours un grand intérêt et une certaine intrigue. Abbosbek Fayzullayev, membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan qui s'est qualifiée pour la première fois de son histoire pour la Coupe du Monde, bénéficie actuellement de cette description. Cependant, il ne souhaite en aucun cas rester dans l'ombre de ce surnom ».

Grâce au tableau d'analyse sportive et statistique officiel ci-dessous, vous pouvez découvrir de plus près les performances internationales de la fierté du football ouzbek, Abbosbek Fayzullayev, ainsi que ses statistiques impressionnantes dans le championnat turc :

Nom et âge du joueur Club actuel et date d'arrivée Ancien club Efficacité dans le championnat turc Statistiques avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan Surnom international Grands clubs potentiels pour l'avenir Abbosbek Fayzullayev

(22 ans) Istanbul Bashakshehir

(depuis l'été 2025) CSKA Moscou

(Premier League russe) 4 buts et 7 passes décisives

(Saison actuelle) 32 matchs,

8 buts « Le Messi ouzbek »

(Reconnaissance populaire) • Galatasaray

• Fenerbahçe

« Le Messi ouzbek » veut marquer l'histoire de son nom

Pour rappel, notre joueur de 22 ans, capable de briller avec précision à n'importe quel poste de l'attaque, que ce soit sur les ailes ou comme meneur de jeu central, a rejoint Istanbul Bashakshehir en Turquie depuis le CSKA Moscou lors du mercato estival 2025. En peu de temps, il a trouvé sa place au sein des Stambouliotes, marquant 4 buts et délivrant 7 passes décisives en Super Lig turque. Sous le maillot de l'équipe nationale, il a déjà disputé 32 matchs officiels et a trouvé le chemin des filets à 8 reprises.

Dans la presse sportive ouzbèke et russe, le surnom de « Messi ouzbek » est devenu une tradition. Le talentueux joueur a souligné qu'il considérait cette description comme un grand honneur et une haute reconnaissance, mais qu'il ambitionne, au-delà des simples comparaisons avec la légende argentine, de tracer son propre chemin dans le football mondial et d'inscrire son nom indépendamment dans les pages de l'histoire.

Si notre compatriote continue ses performances convaincantes avec Bashakshehir et lors de la Coupe du Monde sur une note aussi élevée, il est inévitable qu'il reçoive des offres impressionnantes de la part des géants turcs aux millions de supporters, tels que Galatasaray ou Fenerbahçe. Actuellement, Abbosbek concentre toute son attention sur le fait de devenir une révélation lors de la Coupe du Monde 2026 avec notre équipe nationale.

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