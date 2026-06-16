Coupe du Monde : match nul entre l'Espagne et le Cap-Vert, la petite amie de Lamine Yamal le console

Un résultat inattendu a été enregistré lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde de football. L'équipe nationale d'Espagne, considérée comme l'un des favoris de la compétition, a concédé un match nul 0-0 lors de son match d'ouverture contre le Cap-Vert, perdant ainsi des points précieux. Les hommes de Luis de la Fuente ont dominé le jeu, mais n'ont pas réussi à percer la défense adverse. C'est ce que rapporte Goal.com .

Lors de la rencontre au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, la « Roja » a totalement contrôlé le rythme du match. Selon les statistiques, les Espagnols ont affiché un taux de possession de 62 % et ont tenté pas moins de 23 tirs vers le but adverse. Cependant, le manque de précision dans la finition et les exploits du gardien du Cap-Vert, Vozinha, ont scellé le sort de la partie.

L'entrée de Lamine Yamal et un résultat surprise

La star du FC Barcelona, Lamine Yamal, a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants. L'entraîneur l'a lancé à 20 minutes de la fin pour renforcer l'attaque. Bien que le talent de 18 ans ait apporté une nouvelle énergie offensive, ses tentatives n'ont pas suffi à modifier le score. L'équipe nationale du Cap-Vert a obtenu l'un des résultats les plus prestigieux de son histoire grâce à une défense disciplinée.

À la fin du match, Lamine Yamal semblait somewhat abattu par ce résultat décevant. Parmi ses proches venus aux États-Unis pour le soutenir se trouvait sa nouvelle petite amie, la mannequin et blogueuse célèbre Ines Garcia. Vêtue du maillot de l'équipe nationale d'Espagne floqué au nom et au numéro de Yamal, Garcia a été vue par les caméras consolant le joueur après le coup de sifflet final.

Pour le Cap-Vert, ce nul équivaut à une victoire. Le gardien vétéran de 40 ans, Vozinha, a préservé sa cage en repoussant plusieurs tirs difficiles. Ce résultat complexifie la situation du groupe H et remet en question les chances de qualification de l'Espagne pour le tour suivant.

Désormais, les hommes de Luis de la Fuente doivent obtenir des résultats maximaux dans les matchs restants du groupe. La presse espagnole critique le manque d'efficacité offensive de l'équipe. Lamine Yamal et ses coéquipiers tenteront de répondre aux attentes des supporters lors de la prochaine journée.