Course pour Sandro Tonali : Tottenham veut devancer Manchester United

Le club londonien de Tottenham s'est lancé dans la course pour le milieu de terrain de Newcastle, Sandro Tonali, dans le but de remodeler profondément son effectif lors du mercato estival. L'équipe dirigée par Roberto De Zerbi considère le renforcement du milieu de terrain comme une priorité après les déceptions de la saison dernière. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon les informations, après avoir dû lutter pour maintenir sa place en Premier League lors de la saison 2025-26, la direction du club a décidé d'allouer des fonds importants pour renforcer l'équipe. Roberto De Zerbi vise à modifier le style de jeu de l'équipe et à attirer des joueurs techniquement plus forts.

Activité sur le marché des transferts

Spurs a déjà réalisé plusieurs mouvements réussis sur le marché. Alors qu'Andy Robertson et Marcos Senesi ont rejoint l'équipe en tant qu'agents libres, des négociations sont actuellement en cours avec des joueurs tels que Savinho, Jan Paul van Hecke et Joao Palhinha. Cependant, le transfert de Sandro Tonali est attendu comme le signal principal montrant le sérieux du nouveau projet du club.

Selon l'insider reconnu Fabrizio Romano, Tottenham est devenu l'un des principaux prétendants pour le milieu de terrain italien. Le fait que Newcastle soit absent des compétitions européennes la saison prochaine renforce les spéculations sur l'avenir du joueur.

"Tottenham est entré dans la course pour Sandro Tonali. De Zerbi le voit comme la nouvelle star de son milieu de terrain et le candidat idéal pour élever le niveau de l'équipe. Spurs est prêt à rivaliser avec Manchester City et Arsenal pour prouver que ses intentions sont sérieuses", écrit Romano sur sa page X.

Manchester United est-il hors course ?

Parallèlement, la position de Manchester United concernant ce transfert a changé. Selon Goal.com, bien que le club d'Old Trafford ait manifesté un intérêt pour les services de Sandro Tonali pendant longtemps, il a décidé d'interrompre les négociations pour le moment. Le prix du transfert trop élevé est cité comme la raison.

Roberto De Zerbi souhaite assurer la créativité et la stabilité au milieu de terrain grâce à Sandro Tonali. Le technicien italien est convaincu que si ce transfert se concrétise, Tottenham pourra à nouveau lutter pour les premières places du classement. Cependant, il est certain que Newcastle exigera une somme importante pour laisser partir son leader.

Une décision finale sur ce transfert est attendue dans les prochaines semaines. Si Tottenham parvient à signer Sandro Tonali, cela deviendra l'un des achats les plus retentissants de l'équipe avant la nouvelle saison.