Bukayo Saka prend un risque avant la Coupe du Monde 2026 : la star anglaise veut jouer malgré sa blessure

L'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre et d'Arsenal, Bukayo Saka, a admis prendre un risque physique sérieux avant le début de la Coupe du Monde 2026. Malgré des douleurs persistantes au tendon d'Achille, le joueur de 24 ans souhaite être présent sur le terrain pour le match d'ouverture contre la Croatie à Dallas. Sous la direction de Thomas Tuchel, la santé de Saka est devenue l'une des questions les plus pressantes pour l'Angleterre. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'attaquant s'était blessé en mars lors de la finale de la League Cup contre Manchester City. Depuis, il a manqué sept matchs de championnat et n'a pratiquement pas pu disputer de matchs complets au cours des trois derniers mois. Le fait qu'il n'ait pas pu rester sur le terrain jusqu'à la fin de la finale de la Champions League prouve que sa condition physique n'est pas encore idéale.

Risque et responsabilité

Selon Goal.com, bien que Bukayo Saka partage les inquiétudes de son entraîneur, il est prêt à tenter sa chance. Le joueur a déclaré lors d'une interview : "Je ne veux pas aller à l'encontre de l'avis du coach. Mais le staff médical d'Arsenal et de l'Angleterre m'aide merveilleusement depuis mars. Je me sens bien mieux que ces derniers mois et je suis prêt au combat".

Saka est conscient que jouer avec une blessure est le plus grand risque pour un footballeur professionnel. Il souligne que les supporters et les critiques jugent la performance sur le terrain, tandis que personne ne se soucie du fait qu'un joueur joue avec la douleur. "Les gens attendent des résultats. Je suis prêt à assumer ce risque", a ajouté l'attaquant.

La concurrence au sein de l'équipe d'Angleterre

Thomas Tuchel surveille de près l'état de Saka. Si Bukayo n'est pas totalement prêt, Noni Madueke devrait prendre sa place sur l'aile droite. L'Angleterre affrontera, outre la Croatie, le Ghana et le Panama lors de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026. Dans un calendrier aussi serré, préserver la santé des joueurs clés revêt une importance stratégique.

Saka, vainqueur de la Premier League avec Arsenal, estime que ce succès apporte une confiance supplémentaire à l'équipe nationale. Savoir ce qu'est la victoire et ressentir l'esprit de champion peut être un facteur décisif dans un tournoi aussi prestigieux que la Coupe du Monde. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers le coup d'envoi à Dallas et la présence ou non de Saka dans le onze titulaire.