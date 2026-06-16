Tom Holland voit en Lamine Yamal le nouveau « Spider-Man »

La star d'Hollywood et célèbre acteur de l'univers Marvel, Tom Holland, a fait une déclaration surprise concernant le jeune talent du football Lamine Yamal. Selon l'acteur, l'ailier du FC Barcelona et de l'équipe nationale d'Espagne est le candidat idéal pour incarner « Spider-Man » grâce à sa condition physique et ses mouvements sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com.

Suivant les matchs de l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, Tom Holland a lié les mondes du football et du cinéma lors de la promotion de son nouveau film « Spider-Man: Brand New Day ». Dans une interview accordée à DAZN, lorsqu'on lui a demandé quel footballeur correspondrait le mieux au personnage de Peter Parker, il a répondu sans hésiter Lamine Yamal.

« Lamine Yamal est le candidat idéal pour interpréter Spider-Man en raison de sa vitesse, de sa technique et de sa capacité à se déplacer avec agilité sur le terrain », a souligné l'acteur britannique. Selon Holland, la plasticité et les manœuvres imprévisibles du jeune joueur sont très proches du caractère du super-héros.

Attentes pour la Coupe du Monde

Tom Holland est non seulement un passionné de cinéma, mais aussi un fervent amateur de football. Il a hautement évalué les chances de l'équipe d'Espagne dans le tournoi. Bien que les hommes de Luis de la Fuente n'aient pas réalisé la performance attendue lors de leur match d'ouverture contre le Cap-Vert, l'acteur croit au potentiel de l'équipe.

« L'Espagne est l'une des grandes puissances historiques du football. Je suis convaincu que cette équipe ira loin dans le tournoi et obtiendra un résultat exceptionnel », a ajouté Holland. Selon lui, les premiers revers ne feront que renforcer l'équipe, qui luttera pour décrocher son deuxième titre mondial sur les terrains d'Amérique du Nord.

Au cours de l'entretien, un autre « araignée » a été mentionné : l'attaquant de l'Atlético Madrid et de l'Argentine, Julian Alvarez. Ce joueur est connu pour célébrer ses buts avec un geste imitant une toile d'araignée et possède le surnom d'« Araignée ». Holland a admis être également fan de l'attaquant argentin, précisant qu'il l'inclut systématiquement dans son équipe de « Fantasy Football ».

Cette Coupe du Monde représente l'un des plus grands défis de la carrière de Lamine Yamal. Le joueur de 18 ans est non seulement soumis à la pression du terrain, mais se trouve également au centre de l'attention mondiale. La reconnaissance de stars mondiales comme Tom Holland témoigne de la popularité croissante du jeune talent, non seulement dans le sport, mais aussi dans le monde des arts.