Arsenal éconduit : Nico Paz choisit de poursuivre sa carrière en Italie

L'Arsenal de Londres a essuyé un revers inattendu sur le marché des transferts. Le talentueux milieu de terrain argentin Nico Paz préfère rester en Serie A italienne plutôt que de rejoindre la Premier League anglaise. Cette décision a été prise après des discussions secrètes entre le joueur et l'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Le meneur de jeu de 21 ans, qui a évolué la saison dernière en prêt au Como en Italie, a attiré l'attention de nombreux grands clubs grâce à ses performances éclatantes. Selon ESPN, Jose Mourinho, de retour à la direction du Real Madrid, a rencontré personnellement le joueur pour discuter de ses projets d'avenir et de son rôle au sein du club. Bien que le « Special One » apprécie hautement les capacités du jeune talent, il a indiqué ne pas pouvoir lui garantir un temps de jeu régulier dans l'équipe première pour le moment.

Après son entretien avec Mourinho, Nico Paz a préféré rester dans un environnement favorisant sa progression plutôt que de s'asseoir sur le banc de touche. C'est un coup dur pour l'Arsenal de Mikel Arteta, qui voyait en le jeune Argentin l'un des candidats principaux pour renforcer l'axe du milieu de terrain.

Le facteur Fabregas et le bonheur en Italie

L'une des raisons principales de la décision de Nico Paz de rester en Italie est sa relation étroite avec l'entraîneur du Como, Cesc Fabregas. Légende d'Arsenal et de Chelsea, Fabregas a joué un rôle majeur dans l'ascension professionnelle du jeune footballeur. Paz se sent actuellement heureux sous les ordres de l'ancien milieu de terrain et souhaite rester fidèle à son projet.

La direction du Real Madrid suit également de près l'évolution du joueur. Une clause de rachat dans le contrat permet au club madrilène de garder le contrôle de la situation. Mourinho a décidé pour l'instant de laisser Paz en prêt pour qu'il gagne en expérience. Cette stratégie vise à ramener le joueur au stade Bernabéu encore mieux préparé à l'avenir.

Arsenal est désormais contraint d'explorer d'autres options sur le marché des transferts. Mikel Arteta continue de chercher un nouveau milieu de terrain créatif pour accroître le potentiel offensif de son équipe. Le refus de Nico Paz devrait entraîner des modifications significatives dans les plans de transferts estivaux du club londonien.

Selon la presse italienne, le Como est ravi que Paz reste. La direction du club ambitionne de bâtir un effectif compétitif pour la nouvelle saison autour de la jeune étoile. Pour le footballeur argentin, la Serie A demeure le terrain le plus propice pour démontrer son talent et intégrer l'équipe première du Real Madrid.