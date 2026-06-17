L'équipe nationale de Norvège a fait un retour éclatant sur la scène de la Coupe du Monde après une absence de 28 ans. Lors de la rencontre disputée à Boston, les Scandinaves ont remporté une victoire convaincante 4-1 contre l'Irak. Le héros du match a été, comme prévu, l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland. Ses deux buts marqués en première période ont été décisifs dans le succès de son équipe. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Les premières minutes du match ont été somewhat tendues pour la Norvège. L'absence de plus d'un quart de siècle s'est fait sentir. Cependant, vers la 30e minute, Erling Haaland a réussi à calmer les nerfs de son équipe en convertissant avec précision un centre venant de l'aile. Ce but a permis aux Norvégiens de prendre le contrôle du jeu.

L'équipe nationale d'Irak, refusant de s'avouer vaincue, a égalisé dix minutes plus tard. Ayman Hussein a redonné espoir aux Asiatiques avec une frappe puissante. Mais l'équilibre fut de courte durée. La pression constante d'Erling Haaland a porté ses fruits : profitant d'une erreur du défenseur et du gardien adverses, l'attaquant a inscrit son deuxième but, redonnant l'avantage à la Norvège.

Domination en seconde période et résultat final

Après la pause, la Norvège a pris le contrôle total du match. Selon Goal.com, Leo Østigård, entré en jeu en cours de seconde période, a accentué le score à dix minutes de la fin. Bien qu'Erling Haaland ait eu l'occasion de réaliser un triplé, il n'a pas pu concrétiser. Néanmoins, grâce à son activité, un défenseur irakien a marqué contre son camp, portant le score final à 4-1.

Cette victoire était cruciale pour la Norvège, car elle évolue dans l'un des groupes les plus difficiles, le « groupe de la mort ». La présence d'une star comme Erling Haaland positionne l'équipe comme l'un des « favoris cachés » de la compétition. L'Irak, malgré la défaite, a prouvé sa capacité à opposer une résistance respectable en première période.

Pour les fans de football, ce match a confirmé une fois de plus le niveau mondial d'Erling Haaland. L'attaquant, qui poursuit ses performances prolifiques avec Manchester City sous les couleurs de sa sélection, mène la Norvège vers des victoires tant attendues. Les prochains tours clarifieront davantage la situation dans le groupe.