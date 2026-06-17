Lionel Messi commence la Coupe du Monde 2026 par un record : l'Argentine bat l'Algérie

L'équipe nationale d'Argentine a débuté la défense de son titre lors de la Coupe du Monde 2026 par une victoire convaincante. Dans le match disputé au stade de Kansas City, les champions en titre l'ont emporté 3-0 face à l'équipe nationale d'Algérie. Le héros de la rencontre, Lionel Messi, âgé de 38 ans, a inscrit trois buts, signant ainsi un nouveau résultat historique. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Les premières minutes du match ont été très nerveuses pour les deux équipes. Si un but marqué après une passe de Lautaro Martinez a été annulé pour hors-jeu, peu après, l'Algérien Farès Chaïbi a trouvé le chemin du filet face à Emiliano Martinez. Cependant, après l'intervention du VAR, il s'est avéré que le joueur algérien était également en position de hors-jeu et le score est resté inchangé.

La soirée des records de Messi

À partir de la 15e minute, Lionel Messi est entré en scène. Sur un service de son coéquipier de l'Inter Miami, Rodrigo De Paul, Messi a logé le ballon dans la lucarne. Ce but était le premier pour la légende argentine lors de sa cinquième Coupe du Monde. Notons que cet événement survient exactement 20 ans après son premier but en phase finale.

Grâce à ce triplé, Lionel Messi a rejoint le légendaire Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. Les deux joueurs comptent désormais 16 buts chacun. Seul l'ancien attaquant allemand conserve l'avantage ayant disputé moins de matchs. De plus, ce but est entré dans l'histoire comme le 911e but de la carrière de Messi (clubs et sélection).

En seconde période, l'Argentine n'a pas relâché la pression. Bien qu'une frappe d'Alexis Mac Allister ait été arrêtée par le gardien Luca Zidane, Messi a été le plus rapide sur le rebound pour porter le score à 2-0. Peu après, en convertissant une passe de Nicolas Gonzalez, l'attaquant a officialisé son premier triplé en Coupe du Monde.

L'équipe nationale d'Algérie a opposé une résistance honorable en termes de possession de balle, mais a manqué de précision offensive. Les représentants africains ont tenté sept tirs vers le but argentin, mais aucun n'a été cadré. Selon Goal.com, cette victoire augmente considérablement les chances de l'Argentine de sortir de groupe.

Cette rencontre se distingue non seulement par son résultat, mais aussi par plusieurs statistiques :